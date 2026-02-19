Repsol cree que podría aumentar la producción petrolera en Venezuela en más del 50% en 12 meses

Publicado por Williams Perdomo 19 de febrero, 2026

El jefe del gigante energético español Repsol dijo este jueves que su compañía podría aumentar la producción de petróleo en Venezuela en más de la mitad durante el próximo año después de que Washington reautorizara sus operaciones allí.

Se ha hablado de una nueva bonanza proveniente de las vastas reservas de petróleo del país luego de que Estados Unidos capturara al socialista Nicolás Maduro el mes pasado en una operación militar relámpago en Caracas.

Las nuevas autoridades, encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez, supuestamente han cooperado con la Administración del presidente estadounidense Donald Trump y han introducido reformas para liberalizar el sector.

Después de que Estados Unidos concediera licencias a Repsol y a otras cinco grandes petroleras, el consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, afirmó: "Estamos preparando todo para reiniciar y reanudar nuestras operaciones".

"Podríamos ser capaces de incrementar la producción bruta de petróleo en Venezuela en más del 50% en los próximos 12 meses", dijo en una conferencia telefónica con analistas.

"Tenemos la ambición y vemos mucho margen para alcanzar este objetivo" de triplicar la producción "en tres años", añadió Imaz.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y su otrora próspero sector contribuyó a convertirla en uno de los países más ricos de América Latina en el siglo XX.