Jesse Jackson y la traición al movimiento de derechos civiles

19 de febrero, 2026

Ser ayudante del reverendo Martin Luther King Jr. y uno de sus acompañantes en Memphis, Tennessee, el 4 de abril de 1968 —el día en que el líder del movimiento por los derechos civiles fue tiroteado y asesinado— confirió al reverendo Jesse Jackson un cierto estatus que equivalía a la santidad laica. Haber convertido esa influencia en la primera candidatura afroamericana seria a la presidencia —con sus dos campañas infructuosas, pero impactantes, por la nominación del Partido Demócrata en 1984 y 1988— le confirió un sitio en la historia que ninguna de sus sombras podrá arrebatarle.

Esas distinciones en su currículum son las principales razones por las que Jackson, fallecido el 17 de febrero a los 84 años, ha seguido siendo un ícono para los afroamericanos. Puede que a la gran mayoría del electorado no le interesara que fuera su presidente, y muchos —tanto dentro como fuera de la comunidad negra— se habían cansado hace tiempo de su egocentrismo, sus intrigas y su retórica altisonante pero autorreferencial. Sin embargo, estaban dispuestos a reconocer su figura como parte clave de un movimiento por los derechos civiles que, tras una década de luchas, acabaría siendo considerado por la mayoría de los estadounidenses como una causa cuyo éxito supone un gran orgullo. Eso explica por qué la cobertura de su fallecimiento en los principales medios de comunicación no fue meramente respetuosa, sino casi universalmente elogiosa.

Sin embargo, el coro de alabanzas que esta semana le dedican un amplio abanico de líderes e instituciones está fuera de lugar. Jackson tiene derecho a ocupar un lugar en la historia. Su legado, sin embargo, no es sobre todo el haber repelido las vergonzosas y discriminatorias leyes de Jim Crow. Aquello fue, principalmente, el logro de otras personas más sustanciales.

No fue una "frase extraviada"



Más bien, su principal contribución a la sociedad estadounidense en su conjunto, así como a los afroamericanos, fue otra. Fue la forma en que guio lo que quedaba de ese movimiento, alejándose de la visión de King, y acercándose a lo que ahora conocemos como el catecismo woke de la diversidad, la equidad y la inclusión, que es lo opuesto a la aspiración de su mentor de una sociedad daltónica. Preparó el camino para el rechazo antiliberal del canon occidental, sin el cual tales libertades no son imaginables, y aún peor, una versión de los derechos civiles que no era más que mercantilismo racial. Por el camino, también fue precursor de un esfuerzo por legitimar el antisemitismo y el odio a Israel que desempeñó un papel nada desdeñable a la hora de alimentar la oleada de odio a los judíos que hace estragos en la actualidad.

Sin embargo, si hubo alguna nota amarga en los obituarios, en general quedó relegada a los márgenes. Una de ellas fue un artículo del New York Times que hablaba de "cómo una frase extraviada de Jesse Jackson provocó una ruptura entre los votantes negros y judíos". La "frase extraviada" era, por supuesto, una infame referencia a los judíos que quedó enterrada en lo más profundo de una historia del Washington Post escrita por el periodista Milton Coleman, que decía: "En conversaciones privadas con periodistas, Jackson se refirió a los judíos como Hymie y a Nueva York como Hymietown".

En primer lugar, Jackson negó haber hecho esos comentarios e incitó a su amigo, Louis Farrakhan, de 92 años, líder de la Nación del Islam, a amenazar a Coleman, también afroamericano, llamándole "traidor", "Judas" y "Tío Tom" al que había que "dar un escarmiento". Pero quien mentía era Jackson, como demostró que otros periodistas admitieron haber oído sus despectivas palabras (aunque no quisieron hacer descarrilar la candidatura de Jackson o sus editores les disuadieron). Luego, durante un acto de campaña en una sinagoga, se disculpó por los comentarios. Pero fue más una forma de forzar a los judíos a concederle la absolución que un reconocimiento de culpa.

No fue la primera ni la última vez que Jackson fue sorprendido diciendo falsedades. De hecho, otros líderes de los derechos civiles del círculo íntimo de King se quejaron amargamente, como señaló acertadamente el obituario del Times, de las mentiras de Jackson sobre haber sido el primero en correr al lado del líder mártir y acunar su cuerpo caído cuando fue asesinado en el balcón del Motel Lorraine, el edificio que ahora alberga el Museo Nacional de los Derechos Civiles.

Demonización de Israel y el sionismo



Es cierto que los comentarios de Jackson sobre "Hymietown" fueron un momento decisivo en la alianza judeo-negra que había empezado a fracturarse a finales de los sesenta, especialmente tras la muerte de King. Pero lo que hay que entender es que las actitudes antijudías de Jackson iban mucho más allá de un "comentario perdido" que causó una polémica de la que nunca logró despegarse del todo.

Aunque los judíos izquierdistas fueron castigados por otros demócratas por su reticencia general a respaldar la candidatura de Jackson, los insultos de "Hymietown" eran sólo la punta del iceberg. Se anticipó a una tendencia que ahora prevalece en la comunidad afroamericana en la que el Estado de Israel y el sionismo son demonizados y falsamente etiquetados como una forma de "racismo".

Como informó The Washington Post en 1979 en un viaje a Israel, Jackson dedicó esfuerzos a promocionar al terrorista Yasser Arafat, jefe de la Organización para la Liberación de Palestina, mientras se negaba a reunirse, entre otros, con refugiados judíos de países árabes. Desprestigió falsamente al Estado judío como "anti-negro" y luego, cuando se le presentó la posibilidad de visitar el Memorial Mundial del Holocausto Yad Vashem, en Jerusalén, dijo que estaba "harto y cansado de oír hablar del Holocausto". Tras recorrer el museo, afirmó que no se debe permitir que se produzca un genocidio "contra nadie, incluidos los palestinos". De este modo, Jackson estaba haciendo flotar el libelo de sangre del "genocidio" contra los judíos 44 años antes de los atentados terroristas de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Mientras afirmaba ser un defensor de la libertad para todos, pretendía negar derechos a la comunidad judía. Como Eunice Pollack, autora de Black Antisemitism in America: Past and Present, señaló el año pasado en JNS, se hizo eco de la infame campaña de propaganda antisemita soviética alegando que "el sionismo es racismo" en un discurso pronunciado en 1980 ante una audiencia árabe-estadounidense. Les dijo: "Tenemos la obligación de separar el sionismo del judaísmo. El judaísmo es una religión... El sionismo es una mala hierba venenosa que está ahogando al judaísmo".

"Jackson ayudó a legitimar doctrinas que desharían gran parte del progreso hacia la armonía racial de King".

Mucho antes de que se pusiera de moda fustigar a judíos y cristianos partidarios de Israel por organizarse para presionar al Congreso, Jackson denunció sus esfuerzos y dijo que el Partido Demócrata estaba siendo "pervertido" por "el elemento judío". Afirmó que la disposición de los congresistas a apoyar a Israel, que gozaba de gran popularidad en todo el país, era "una especie de forma glorificada de soborno".

Tampoco hay que olvidar que Farrakhan, un notorio racista y antisemita negro, formó parte de la campaña de Jackson en 1984, a veces animando al público antes de que hablara el candidato. Lejos de repudiar a Farrakhan, Jackson lo abrazó. También culpó a los judíos por haber perdido la nominación demócrata en 1984, y de haber presionado al ex vicepresidente Walter Mondale para que no lo eligiera como compañero de fórmula antes de perder en 49 estados contra el presidente Ronald Reagan.

Jackson no fue tanto un crítico temprano del lobby pro-Israel como un precursor del tipo de antisemitismo de izquierdas que expresan habitualmente figuras como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y miembros del Squad del Congreso, como Ilhan Omar (D-Minn) y Rashida Tlaib (D-Mich).

Todo esto evidencia lo deshonesto de la narrativa que tildó de exageradas las denuncias de que su "comentario extraviado" fue causa de la división entre negros y judíos.

Charlatán y estafador racial



Aunque los judíos tienen buenas razones para resentir los elogios que se vierten sobre la memoria de Jackson, el daño que causó a lo largo de su dilatada carrera no se limitó al distanciamiento entre las dos minorías. Quizás aún más perjudicada salió su propia comunidad debido a la versión de Jackson sobre los derechos civiles tras la era King.

Se le atribuye el mérito de haber promovido negocios y logros negros a través de su coalición Rainbow Push, que, supuestamente, pretendía fomentar las oportunidades para las personas que antes habían sido objeto de discriminación. Aunque se trataba de un objetivo loable, las tácticas de Jackson eran cualquier cosa menos nobles. En la práctica, el esfuerzo no era más que una operación de chantaje de tipo gansteril que apuntaba a empresas y grandes corporaciones para criticarlas por sus supuestas prácticas de contratación y operaciones comerciales, y luego aceptaba sobornos en forma de grandes donaciones a cambio de la absolución. Como informó The New York Post en 2001, las finanzas del grupo, supuestamente sin ánimo de lucro, así como las de Jackson, eran de todo menos transparentes.

Jackson se dedicaba nada menos que a una gran estafa, en la que utilizaba matones para obligar a sus víctimas a pagar. Comercializaba su influencia a cambio de dinero y, al hacerlo, también se ayudaba a sí mismo con grandes sumas para financiar un estilo de vida opulento mientras seguía haciéndose pasar por un activista desinteresado.

Esto allanó el camino a otros charlatanes raciales, como el mendaz y antisemita reverendo Al Sharpton, que ahora tiene 71 años y que, de forma infame, incitó a la violencia contra los judíos durante los disturbios de 1991 en el barrio de Crown Heights de Brooklyn, Nueva York, sede del movimiento jasídico Jabad-Lubavitch. Lo mismo ocurrió con la generación posterior de Black Lives Matter, cuyos promotores utilizaron el pánico moral sobre la raza tras la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis para sacar provecho de unos estadounidenses crédulos y tontamente culpabilizados.

Contra la civilización occidental



Tampoco fueron estas actividades la única forma en que Jackson se anticipó a los activistas de la izquierda woke de hoy.

En enero de 1987, se tomó un descanso de sus chantajes a empresas para encabezar una manifestación en la Universidad de Stanford en Palo Alto, California, en la que él y unos 500 estudiantes corearon: "Eh, eh, oh, oh, la civilización occidental tiene que desaparecer".

Fue uno de los primeros esfuerzos por expulsar el canon occidental de los planes de estudio de la enseñanza superior con el dudoso argumento de que formaba parte del "racismo institucional". Esa campaña alcanzó su cenit tras el verano de Black Lives Matter de 2020. Al hacerlo, Jackson no solo dio un empujón crucial hacia el atontamiento de Estados Unidos, sino que ayudó a promover lo que eventualmente serían doctrinas marxistas de izquierda tóxicas como la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de colonos en la discusión nacional.

Puede que Jackson no iniciara la larga marcha de la izquierda por las instituciones estadounidenses hasta el punto en que llegaran a dominar la enseñanza superior, la cultura y las bellas artes. Pero le proporcionó un impulso que ayudaría a legitimar doctrinas que, en última instancia, desharían gran parte del progreso hacia la armonía racial que King había ayudado a conseguir. Y trazó una línea recta hacia el antisemitismo que ahora surge dentro de los campus del país y más allá.

El simbolismo de su ascenso desde la pobreza y la discriminación en el Sur de Jim Crow hasta una posición singular como figura política y cultural fue notable. Lo mismo puede decirse de su capacidad para utilizar su retórica como orador para captar el dolor de los negros y las pasiones de un momento importante de la historia estadounidense.

El activista merece ser recordado. Sin embargo, Jackson no debería ser representado como el héroe de un gran movimiento o como uno de los elogiables sucesores del asesinado King. Más bien, debe servir de lección objetiva de cómo una causa justa puede lanzar y luego alimentar la carrera de un mentiroso empedernido, un promotor de ideas y prácticas odiosas que en última instancia traicionaron el movimiento de derechos civiles.

Si aún no hemos alcanzado plenamente el deseo de Martin Luther King de una nación en la que los hijos "no sean juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter", se debe en gran medida a la insensatez de personas como Jesse Jackson.

Jonathan S. Tobin es director de JNS (Jewish News Syndicate).

