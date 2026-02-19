¿Quién es José María Balcázar? Conozca al marxista, exjuez destituido, promotor del matrimonio infantil y de las relaciones sexuales maestro-alumno, nuevo presidente de Perú

Publicado por Santiago Ospital 19 de febrero, 2026

A sus 83 años, José María Balcázar Zelada se calzó la banda presidencial. Asume la dirección de un país inestable, con la misión de conducirlo cinco meses hasta que lo suceda un presidente votado en las urnas. Misión difícil: solo uno de los siete presidentes peruanos en los últimos diez años logró completar su mandato.

Nacido en Cajamarca, al norte de Perú, se graduó de abogado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Antes de introducirse en la política para escalar a lo más alto del Ejecutivo, pasó por la Justicia. Llegó incluso a integrar la Corte Suprema, con un final agrio: fue destituido de la Sala Civil Permanente por ir contra las normas procesales del Poder Judicial.

Su destitución es una de las críticas más repetidas por sus detractores en las últimas horas. No es la única de su tiempo en los tribunales: en 2002 fue expulsado del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayque (ICAL), asociación que agrupa a los abogados del departamento de Balcázar que luego representó ante el Congreso.

El martes, cuando se conoció la candidatura presidencial de su exmiembro, el ICAL advirtió contra su nombramiento: "Esta propuesta nos ha producido profunda preocupación, indignación, malestar, dolor y tristeza a los abogados del ICAL Lambayeque, no solo en el ámbito institucional, sino también en el plano social, moral y ético".

El colegio profesional se opuso "firmemente" a su candidatura asegurando que cuando ejerció como decano de la institución, "se le imputaron cargos éticos, civiles y penales". Señalaron que "existen además varias denuncias penales que se encuentran en sede judicial pendientes de resolverse".

Salto a la política y pelea con sus aliados marxistas

Balcázar llegó al Congreso de manos del marxista Perú Libre. Fue en 2021, lideraba la formación el ahora preso Pedro Castillo.

El exmaestro rural sorprendió con su victoria en los comicios presidenciales de 2021. Tras un mandato marcado por la corrupción, la impopularidad en las encuestas y la ineficiencia, fue condenado a 11 años de prisión por rebelión.

Castillo había anunciado por televisión la disolución del Parlamento y la instauración de un "Gobierno de excepción". No obtuvo el apoyo ni del Congreso, ni del Poder Judicial, ni de las Fuerzas Armadas. Fue rápidamente arrestado.

Balcázar fue uno de los defensores más vocales de Castillo durante su mandato. En 2022 se distanció de la formación como parte de una fuga que dejó al hasta entonces partido mayoritario con solo 16 de los 37 escaños que tenía.

"Yo no tengo partido, yo no tengo votos cautivos, pero sí soy un hombre de consenso", aseguró entonces. Preguntado en su primera conferencia de prensa como presidente si pensaba indultar a su exaliado Castillo, replicó: "No está en agenda de los indultos... el expresidente tiene un proceso penal, que siga su curso correspondiente".

Su postura más polémica: el matrimonio infantil y las relaciones sexuales maestro-alumno

Como congresista representante de Lambayque se abstuvo de votar un norma que prohibía el matrimonio infantil. Su voto y su justificación dejaron una polémica que todavía lo persigue tres años más tarde: "Las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer".

En un video recuperado por Alerta News 24, se puede oír a Balcázar argumentar que "de 14 para arriba no hay ningún impedimento, todos tienen relaciones sexuales, la ley lo autoriza".

"En otros países es de 13 para arriba, siempre que no haya violación, todo el mundo tiene relaciones, profesores con alumnos, maestras con alumnos, entre alumnos también, mientras eso no ocurra contra la libertad de las personas está permitido", continuó. "Pueden cerrar contrato, pueden casarse, pueden graduarse y titularse".

Preguntado sobre el matrimonio infantil horas antes de la votación que lo elevó a la jefatura de Estado, respondió con evasivas:

"Cuando hay gente que saca de contexto la declaración de una persona, no actúa de buena fe. Yo he sido magistrado muchos años y sé cuándo hablo dentro de la ley y fuera de la ley", sostuvo en palabras recogidas por Infobae. ¿No se arrepiente? "No es arrepentirse, al contrario. Yo hablo siempre con propiedad. Hablemos de cosas más trascendentales".