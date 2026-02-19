La UE designa organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 19 de febrero, 2026

El Consejo Europeo, máximo órgano de toma de decisiones de la Unión Europea, formalizó el jueves su decisión de designar a las fuerzas armadas Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como organización terrorista.

Tras el acuerdo político alcanzado el 29 de enero durante una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE, "el Consejo ha decidido hoy formalmente añadir el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán a la lista de organizaciones terroristas de la UE", informó el jueves el organismo en un comunicado de prensa.

Con efecto inmediato, la rama de élite de las fuerzas armadas del régimen islámico "también estará sujeta a medidas restrictivas en virtud del régimen de sanciones antiterroristas de la UE", prosigue el comunicado.

La adición a la lista "incluye la congelación de sus fondos y otros activos financieros o recursos económicos en los Estados miembros de la UE, y la prohibición a los operadores de la UE de poner fondos y recursos económicos a disposición del grupo", añadió Bruselas.

El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, aplaudió el mes pasado la "decisión histórica" de la Unión Europea de designar al CGRI como grupo terrorista.

"Durante años, y con mayor intensidad en las últimas semanas, Israel ha trabajado para lograr este resultado", declaró Sa'ar poco después de que Euronews informara de que Bruselas había logrado la unanimidad requerida.

"El actor número uno en la propagación del terror y en socavar la estabilidad regional ha sido ahora llamado por su nombre", escribió el diplomático superior de Jerusalén, señalando que la inclusión del Cuerpo en la lista de grupos terroristas "frustrará y criminalizará sus actividades en Europa".

La medida "asestará un importante golpe económico a una organización que controla una gran parte de la economía del régimen iraní, y envía un importante mensaje a los valientes hombres y mujeres de Irán que luchan por su libertad", dijo el ministro de Asuntos Exteriores.

La responsable de política exterior de la UE, Kaja Kallas, que también es vicepresidenta de la Comisión Europea, declaró a los periodistas antes de las deliberaciones: "Si actúan como terroristas, también deben ser tratados como terroristas".

La designación europea se produjo tras la represión por parte de Teherán de las protestas nacionales que estallaron el 28 de diciembre. La República Islámica ha reconocido que han muerto miles de manifestantes, pero los grupos de defensa de los derechos y los informes estiman que la cifra se eleva a decenas de miles.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria es un ala ideológica de la República Islámica que funciona como rama principal de las Fuerzas Armadas iraníes. Disparó munición real contra los manifestantes después de que el régimen islámico intensificara sus esfuerzos para frenar las manifestaciones, tras el cierre de internet en todo Irán que entró en vigor en enero.

© JNS