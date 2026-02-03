Voz News: “Uno de los mayores dramas de los presos políticos excarcelados en Venezuela es que siguen sometidos a un proceso judicial vigente”

Publicado por Luis Francisco Orozco 2 de febrero, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al abogado Ezequiel Monsalve sobre la actual situación de los presos políticos en Venezuela, luego de que a dictadora Delcy Rodríguez anunciara la semana pasada un proyecto de ley que ordena la amnistía de todos estos, así como también la clausura del centro de tortura El Helicoide.

“El estado venezolano tiene actualmente una investigación abierta por crímenes de lesa humanidad y ha sido su actuación ampliamente documentada. […] Lo que se conoce es que la referencia temporal de esta ley sea de 1999 hasta la fecha. Evidentemente la Constitución venezolana, específicamente su artículo 29, dispone que no se incluirá bajo ningún concepto de la Ley de Amnistía responsabilidades penales o individuales por crímenes de lesa humanidad, esto quiere decir que no podría incluirse a posibles perpetradores de estos crímenes. […] Uno de los dramas de quienes han sido excarcelados es que siguen sometidos a un proceso judicial vigente”, dijo Monsalve.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.