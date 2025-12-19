Jefe antiterrorista de Trump: EEUU ha eliminado a casi 450 terroristas y alerta del resurgimiento del ISIS

Publicado por Steven Richards - Just The News 19 de diciembre, 2025

El principal funcionario antiterrorista del presidente Donald Trump dice que la administración ha eliminado a casi 450 terroristas desde que asumió el cargo a principios de este año como parte de su esfuerzo más amplio para combatir a los resurgentes grupos terroristas y proteger la patria estadounidense.

"A partir de esta mañana, estamos en 449 yihadistas que han sido eliminados desde que el Presidente juró su cargo de nuevo", dijo el jueves el director principal para la lucha contra el terrorismo, Dr. Sebastian Gorka, al programa de televisión Just the News, No Noise. "Eso es excluyendo la campaña Houthi, excluyendo los barcos de drogas de los cárteles".

Gorka dijo que la administración se ha centrado en el resurgimiento de grupos terroristas como ISIS tras la retirada de Afganistán y la laxitud en la aplicación de las leyes fronterizas durante la administración Biden.

En su primer mandato, "el Presidente declaró la guerra al califato del ISIS, y en cuestión de semanas, el califato físico que había establecido el grupo de amenaza yihadista en Siria en Irak había desaparecido. Sin embargo, siempre hay supervivientes", dijo Gorka.

Biden dio espacio a los terroristas islámicos de ultramar para reagruparse

Gorka dijo que debido a que la administración Biden cambió el enfoque del terrorismo hacia el terrorismo doméstico, lo que le valió a la administración importantes críticas, le dio espacio a los terroristas islámicos para recuperarse de la derrota del califato en Siria.

"Como resultado, se dio un respiro a los yihadistas, y se reconciliaron, se reconstituyeron, especialmente en África", dijo Gorka.

La retirada en 2021 de las fuerzas estadounidenses de Afganistán también dio un respiro a una de las ramas más mortíferas del ISIS, conocida como ISIS-K, para reconstruirse en la región. Una rama regional del Estado Islámico centrada en Afganistán y Pakistán, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional la describe como "una de las ramas más letales de ISIS".

El ISIS fue vinculado al último ataque contra tropas estadounidenses en Siria que dejó tres efectivos muertos y tres heridos. El Pentágono el sábado confirmó que dos soldados estadounidenses y un traductor civil murieron en un ataque como parte de las operaciones anti ISIS en curso en el país. Funcionarios estadounidenses dijeron que creen que el atacante era un ex miembro de ISIS que se había unido al aparato de seguridad del actual partido gobernante HTS, pero que fue expulsado recientemente, informó Just the News.

Además, poco antes de las elecciones de 2024 del año pasado, las autoridades estadounidenses arrestaron a un ciudadano afgano sospechoso de planear un atentado el día de las elecciones en apoyo del Estado Islámico en Estados Unidos. Además de los cargos relacionados con el terrorismo, Tawhedi fue acusado de "intentar proporcionar apoyo material y recursos" al ISIS, que es una organización terrorista designada por Estados Unidos.

El MI5 británico: "Han reanudado sus esfuerzos para exportar terrorismo"

El estatuto especial de inmigración de Tawhedi, concedido por el Departamento de Seguridad Nacional a raíz de la retirada de Afganistán, causó revuelo en el Capitolio, pero la radicalización del sospechoso probablemente se produjo después de que entrara en el país, según informaron altos funcionarios, lo que aumenta la preocupación por el alcance y la amenaza del Estado Islámico para la patria estadounidense.UU, según informó entonces Just the News.

Antes de la detención en Estados Unidos, el jefe de inteligencia de uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos también advertía al público de que la renovada amenaza del ISIS se había convertido en una de sus principales preocupaciones. "El Estado Islámico de hoy no es la fuerza que era hace una década, pero después de unos años de estar bien replegados, han reanudado sus esfuerzos para exportar el terrorismo", dijo el director general del MI5 británico, Ken McCallum, en una rueda de prensa celebrada en Londres una semana antes.

Ese mismo grupo terrorista reivindicó la autoría del atentado de Abbey Gate, en Kabul (Afganistán), dirigido contra fuerzas estadounidenses y civiles afganos durante la evacuación de Estados Unidos. Aquel atentado suicida de agosto de 2021 en medio de la caótica retirada se cobró la vida de 13 soldados estadounidenses y 169 civiles afganos en el perímetro del aeropuerto internacional Hamid Karzai.

"El colapso de Kabul bajo Biden llevó a una explotación de la soberanía estadounidense por parte del régimen y de malos actores", dijo Gorka, refiriéndose a posibles amenazas entre los 200.000 afganos a los que se permitió entrar en el país durante la Operación Aliados Bienvenidos y la Operación Bienvenida Duradera tras la retirada.

Gorka: "Los identificaremos"

"Ahora bien, muchas de estas personas lucharon con nosotros, hombro con hombro. Sangraron por nosotros. Algunos de ellos perdieron miembros luchando con nuestras fuerzas en Afganistán y en otros lugares. Pero si estos individuos que se aferraban a los aviones y que se subieron a ellos durante la horrenda caída de Kabul, si a algunas de estas personas se les permitió entrar sin ser debidamente investigadas por la anterior administración, los identificaremos y, siguiendo nuestra ley, tomaremos las medidas necesarias para asegurarnos de que no suponen una amenaza para nadie aquí en Estados Unidos", dijo Gorka.

El peligro quedó patente el mes pasado, cuando un sospechoso, de nacionalidad afgana y miembro de una unidad de fuerzas especiales respaldada por la CIA, perpetró un atentado con asesinato contra miembros de la Guardia Nacional en Washington, DC. El presidente Trump calificó el ataque de "acto de terror" y "crimen contra la humanidad". Una militar murió a consecuencia de las heridas y otra resultó gravemente herida.

A la luz de los recientes acontecimientos, el presidente Trump añadió varios países a su lista de países cuyos ciudadanos tienen prohibida la entrada en Estados Unidos, entre ellos Siria, donde se llevó a cabo el ataque contra las tropas estadounidenses a principios de esta semana. La prohibición de viajar se amplió el martes para incluir a ciudadanos de Burkina Faso, Malí, Níger, la Autoridad Palestina, Sudán del Sur y Siria, según la Casa Blanca.

El presidente firmó en junio la prohibición inicial de viajar de su segunda administración, que prohibía la entrada a ciudadanos de Afganistán, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Somalia, Sudán y Yemen.

Sin investigación: Sin asilo

Gorka dijo a Just the News que estas prohibiciones de viaje se han dirigido específicamente a los países que carecen de la capacidad o la voluntad de investigar a fondo a los posibles visitantes, solicitantes de asilo u otros inmigrantes a Estados Unidos.

"Es cualquier nación que no tiene la capacidad de investigar o garantizarnos que los ciudadanos que están solicitando venir a Estados Unidos, o los que están llegando, como ustedes saben, aspirantes a solicitantes de asilo o refugiados, lo siento, no podemos investigar si son una amenaza - por lo tanto hay una moratoria", dijo Gorka.

"Esto es exactamente como sucedió hace ocho años con la moratoria de viajes al comienzo de la primera administración Trump, que se basa en la evaluación de amenazas de la Casa Blanca de Obama, que había numerosos países que no podían decirnos si los ciudadanos que estaban enviando aquí eran malos malhechores, terroristas o criminales", explicó.

"Así que no vamos a arriesgarnos. Tenemos una prioridad aquí", añadió Gorka. "Creemos en la santidad y la soberanía de nuestra nación y en la protección de nuestros ciudadanos".