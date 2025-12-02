El papa León XIV ante 150.000 fieles en Líbano: "Oriente Medio necesita rechazar la mentalidad de venganza y violencia"

Publicado por Víctor Mendoza 2 de diciembre, 2025

El papa León XIV celebró una misa al aire libre en Beirut ante unas 150.000 personas, en la segunda parada de su primera gira internacional.

"Oriente Medio necesita nuevos enfoques para rechazar la mentalidad de venganza y de violencia, para superar las divisiones políticas, sociales y religiosas, y abrir nuevos capítulos en nombre de la reconciliación y la paz", aseguró el sumo pontífice, animando a los cristianos en Oriente Medio a "ser valientes".

Líbano está "ensombrecido por los numerosos problemas que les afligen, el contexto político frágil (...), la dramática crisis económica que les pesa y la violencia y los conflictos que han reavivado antiguos temores", dijo el papa durante la misa celebrada junto al mar, según AFP.

"Despojémonos de la armadura de nuestras divisiones étnicas y políticas, abramos nuestras confesiones religiosas al encuentro mutuo y despertemos en nuestros corazones el sueño de un Líbano unido", añadió en su homilía.

Al llegar al servicio religioso en el último día de su viaje, León XIV se abrió paso entre la multitud en su papamóvil mientras la gente le ofrecía rosas, en presencia de altos funcionarios, entre ellos el presidente Joseph Aoun.

"Hemos venido con alegría a participar en esta celebración celestial", dijo Samira Khoury, una de las 150.000 personas que asistieron, según el servicio de prensa del Vaticano, que citó cifras de las autoridades locales.

Oraciones por los muertos en la explosión de 2020

"El papa pone alegría y paz en nuestros corazones y fortalece nuestra esperanza", dijo Khoury a la AFP.

Algunos participantes viajaron desde el extranjero, incluso desde la vecina Siria, o desde lugares más lejanos como Estados Unidos, mientras que entre la multitud emocionada también había trabajadores migrantes de países como Filipinas y Sri Lanka.

"Es un signo de esperanza para Líbano. Ya puedo sentir la paz con solo ver a la gente y lo feliz que está, y puedo ver la esperanza en sus ojos por el futuro", dijo Elias Fadel, de 22 años. "Esperemos que no haya ninguna guerra", añadió.

Gran parte del centro de la ciudad se cerró al tráfico para la ocasión y se desplegaron soldados en las carreteras cercanas.

Antes de la misa, el papa rezó en el puerto, donde se produjo la catastrófica explosión el 4 de agosto de 2020, que causó la muerte de más de 220 personas, dejó más de 6.500 heridos y devastó amplias zonas de Beirut.

En un monumento a los fallecidos, con contenedores de transporte, escombros y los silos de grano devastados visibles en las cercanías, León XIV encendió una lámpara después de rezar en silencio.

A continuación, estrechó la mano, bendijo y habló con los sobrevivientes y familiares de las víctimas, incluidos niños, muchos de los cuales sostenían fotos de sus seres queridos.