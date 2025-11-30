León XIV concluye su visita a Turquía y viaja a Líbano con un mensaje de paz

El papa León XIV y el patriarca Bartolomeo I en la iglesia patriarcal de San JorgeAFP.

Publicado por Carlos Dominguez 30 de noviembre, 2025

El papa León XIV concluye el domingo su visita de cuatro días a Turquía tras un cálido recibimiento de la pequeña comunidad cristiana, antes de dirigirse a Líbano. En su primer viaje internacional desde su elección como líder de los 1.400 millones de católicos del mundo.

León XIV es el quinto pontífice en visitar el país de mayoría musulmana después de Pablo VI en 1967, Juan Pablo II en 1979, Benedicto XVI en 2006 y Francisco en 2014.

Una copada agenda

En la ciudad de Iznik, el Papa presidió el viernes un ritual ecuménico para conmemorar los 1.700 años del Primer Concilio de Nicea, considerado el primer esfuerzo por alcanzar un consenso universal en la cristiandad.

León XIV también recibió el sábado a miles de fieles que enfrentaron la lluvia para asistir a una misa abierta en Estambul, con participantes que llegaron desde diferentes partes de Turquía.

El pontífice asistió el domingo a una oración en la catedral armenia y encabezó una liturgia divina - el equivalente ortodoxo a una misa - en la Iglesia Patriarcal de San Jorge, antes de una bendición ecuménica final.

Durante su visita, el Papa se reunió con el patriarca Bartolomeo I, líder mundial de los cristianos ortodoxos, con quien firmó una declaración conjunta en la cual prometieron tomar "pasos nuevos y valientes en el camino a la unidad". También acordaron continuar sus esfuerzos por establecer una fecha común para la Pascua, actualmente celebrada separadamente por católicos y ortodoxos.

Pese a las diferencias doctrinarias que causaron el Gran Cisma de 1054, dividiendo a la Iglesia católica romana en Occidente y la Iglesia ortodoxa en Oriente, las dos partes mantienen el diálogo y realizan celebraciones conjuntas.

Un llamado a la paz

La visita de León XIV despertó poca atención en Turquía, un país de 86 millones de habitantes de mayoría musulmana, cuya población cristiana es de unas 100.000 personas.

Pero es esperado con ansiedad en Líbano, un país multiconfesional con 5,8 millones de habitantes, en donde se calcula que hay aproximadamente entre 1.5 y 2 millones de católicos en el país.

El Papa tiene previsto reunirse con líderes políticos y religiosos y hacer un llamado a la paz y al fortalecimiento de la convivencia religiosa en el país. Asimismo, se espera que anime a la comunidad cristiana libanesa a permanecer y contribuir a la reconstrucción nacional en un momento en que muchos han emigrado.