Venezuela abre su industria petrolera para incentivar la inversión extranjera mientras EEUU flexibiliza las sanciones
La reforma flexibiliza las reglas para la participación privada en proyectos petroleros, habilita el arbitraje internacional y reconoce la posibilidad de arbitraje internacional.
El ilegítimo Parlamento de Venezuela, controlado por el régimen chavista, aprobó por unanimidad una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que desmonta parte del control estatal impuesto durante los últimos veinte años. El giro ocurre semanas después de la captura del dictador Nicolás Maduro tras una operación militar estadounidense en Caracas y en medio de la presión directa de la Administración del presidente Donald Trump para reordenar el sector energético venezolano.
La medida busca abrir la principal industria del país a la inversión privada y extranjera luego de años de colapso productivo, corrupción estructural y expulsión de capitales. La norma entrará en vigencia una vez sea promulgada por Delcy Rodríguez y publicada en la Gaceta Oficial.
Un retroceso forzado del modelo chavista
Según la información oficial, los inversionistas asumirán los costos operativos y los riesgos de financiamiento. El régimen sostiene que la reforma busca atraer capitales que se alejaron del país tras los cambios legales implementados durante el mandato de Hugo Chávez.
Delcy Rodríguez afirmó que se trata de una ley “clara, con seguridad jurídica, con normas, adaptada a las prácticas internacionales de este sector”, resaltando que los yacimientos seguirán siendo propiedad del Estado.
El precedente de 2006
Licencia del Tesoro y flexibilización de sanciones
De forma paralela, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una flexibilización de las sanciones que pesan sobre el sector petrolero venezolano mediante una licencia general emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La Licencia General N.º 46 autoriza transacciones que involucren al régimen venezolano y a PDVSA que sean “ordinariamente incidentes y necesarias” para actividades como la extracción, exportación, reexportación, venta, almacenamiento, comercialización, transporte y refinación de crudo de origen venezolano, siempre que sean realizadas por una “entidad estadounidense establecida”.
Contratos y pagos bajo control estadounidense
No se autorizan pagos que no sean comercialmente razonables ni transacciones mediante canjes de deuda, oro o activos digitales emitidos por el Estado venezolano, incluido el petro. Tampoco se permiten operaciones vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, ni con empresas controladas por capital chino.
Las empresas deberán presentar reportes detallados al Departamento de Estado y al Departamento de Energía, con información sobre las partes involucradas, volúmenes, valores, destinos y pagos al régimen. El Tesoro aclaró que la licencia no exime del cumplimiento de otros controles federales.