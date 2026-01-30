Panamá anula concesión a una firma china en el canal en medio de presiones de Trump

Publicado por Diane Hernández 30 de enero, 2026

La Corte Suprema de Panamá anuló este jueves la concesión que permitía a la empresa hongkonesa CK Hutchison Holdings operar dos puertos estratégicos en el canal de Panamá, una decisión que se produce en un contexto de fuertes presiones del presidente Donald Trump, quien acusa a China de controlar la vía interoceánica.

El pleno del máximo tribunal declaró inconstitucionales las leyes que sustentaban el contrato mediante el cual la compañía administraba los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, según un comunicado oficial consultado por AFP que no detalló las irregularidades específicas. La nulidad había sido solicitada por la Contraloría General de la República, que presentó demandas al considerar que la concesión vulneraba la Constitución y generaba perjuicios al Estado.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, había calificado en reiteradas ocasiones el contrato como "leonino" y contrario a los intereses nacionales.

Impacto económico y venta en suspenso

Tras conocerse el fallo, las acciones de CK Hutchison Holdings cayeron más de un 4% en las primeras operaciones del viernes en la bolsa de Hong Kong. La decisión judicial se produce mientras la empresa mantiene en suspenso un proceso para vender su participación en los puertos panameños a un consorcio liderado por la gestora estadounidense BlackRock, dentro de una operación global valorada en hasta 22.800 millones de dólares.

Estados Unidos ve con buenos ojos esa venta, mientras que China ha expresado desconfianza, al considerar que podría afectar sus intereses estratégicos y su iniciativa de las Nuevas Rutas de la Seda (Silk Road).

En abril, la Contraloría panameña denunció además que la firma no habría pagado al Estado unos 1.200 millones de dólares, según una auditoría oficial.

Qué se sabe del operador portuario Desde 1997, Hutchison Ports PPC -filial de CK Hutchison- gestionaba ambos puertos bajo una concesión prorrogada automáticamente por 25 años en 2021. La compañía aseguró en el pasado que el Estado panameño es accionista y que pagó 59 millones de dólares en los últimos tres años.

​CK Hutchison, fundada por el magnate Li Ka-shing, opera 53 puertos en 24 países, incluidos Reino Unido, España y Australia. En Panamá, gestionaba cerca del 39% de los contenedores que pasaron por los muelles del país en 2024, según la Autoridad Marítima panameña.

Trasfondo político y reacción internacional

Trump ha insistido desde su regreso a la Casa Blanca en que China controla el canal de Panamá a través de empresas como CK Hutchison, pese a que la vía es administrada por una entidad pública panameña autónoma. El republicano incluso ha amenazado con "recuperar" el canal, cedido a Panamá en 1999 en virtud de tratados bilaterales.

Panamá rechaza que Pekín controle el canal, por el que transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial y que tiene como principales usuarios a Estados Unidos y China.

Tras el fallo, Panama Ports Company consideró que la decisión "carece de base jurídica" y advirtió que pone en riesgo la estabilidad de miles de familias panameñas. En tanto, medios estatales chinos y funcionarios de Pekín han pedido cautela y advertido de posibles consecuencias legales si se avanza en la venta de los activos sin su aprobación.

El caso se perfila como un nuevo capítulo en la disputa geopolítica entre Washington y Pekín por la influencia sobre una de las rutas comerciales más estratégicas del mundo.