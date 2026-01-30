Un informe alerta que Cuba es el "epicentro" de la desestabilización en EEUU y América Latina

Publicado por Virginia Martínez 30 de enero, 2026

Un informe publicado por el Instituto de Estudios Americanos CEU-Cefas, basado en un análisis del investigador sénior de The Heritage Foundation, Mike González, sostiene que el régimen cubano ha desempeñado durante más de seis décadas un papel central en la desestabilización política, social y de seguridad en Estados Unidos y en numerosos países de América Latina.

El documento, titulado La casa del terror: cómo Cuba ha exportado muerte y caos durante sesenta años, advierte que la atención internacional centrada en Venezuela ha eclipsado el rol estratégico de La Habana como "cerebro operativo" de redes de agitación política, narcotráfico y apoyo a movimientos armados en el hemisferio occidental.

Según González, desde el triunfo de la Revolución cubana en 1959, el régimen comunista ha buscado "infligir una herida mortal" a Estados Unidos mediante la exportación de violencia, terrorismo y desestabilización ideológica. El informe sostiene que Cuba no es un actor marginal debilitado, sino una estructura activa que ha sabido adaptarse y operar a través de aliados regionales.

El papel del régimen como soporte de procesos políticos en el hemisferio

El análisis presenta una cronología que incluye el entrenamiento de guerrillas marxistas en las décadas de 1960 y 1970, la Conferencia Tricontinental de 1966 en La Habana, y el apoyo a organizaciones como los Tupamaros en Uruguay, el ELN y las FARC en Colombia, la Ação Libertadora Nacional en Brasil y el sandinismo en Nicaragua. El documento cita informes de la CIA que documentan el entrenamiento en Cuba de dirigentes de varios de estos grupos armados.

González también vincula al régimen cubano con procesos políticos recientes. Señala que las protestas masivas registradas en países como Chile y Colombia precedieron a la llegada al poder de Gobiernos de izquierda, y sugiere que La Habana ha mantenido influencia ideológica y operativa en estos escenarios. En el caso de Estados Unidos, el informe afirma que redes asociadas a Cuba y Venezuela habrían contribuido a episodios de agitación social, como los disturbios tras la muerte de George Floyd en 2020.

Un punto clave del documento es la relación entre Cuba y Venezuela. Aunque ambos regímenes han negado durante años una cooperación militar profunda, el informe sostiene que funcionarios cubanos han tenido presencia directa en la seguridad del dictador Nicolás Maduro. González afirma que recientes acciones judiciales en Estados Unidos contra el venezolano habrían aportado pruebas que contradicen las negativas oficiales de La Habana.

El informe concluye que, tras la detención de Maduro y el endurecimiento de la política de Washington hacia Caracas, la Administración estadounidense ha comenzado a centrar su atención en Cuba como "la cabeza de la serpiente" de los problemas de seguridad en el hemisferio. González subraya que cualquier estrategia para contener la inestabilidad regional debe, a su juicio, abordar el papel histórico y actual del régimen cubano.

El documento completo fue publicado en español por CEU-Cefas y se apoya en testimonios de expertos y exfuncionarios que cooperan con la justicia estadounidense, con el objetivo de ofrecer una visión amplia de las amenazas que, según sus autores, enfrenta el hemisferio occidental.