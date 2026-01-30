Gustavo Petro afirma que "vivir en Cuba es mejor que en Miami" y desata polémica

Publicado por Diane Hernández 30 de enero, 2026

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a generar controversia tras asegurar que "vivir en Cuba es mucho mejor que vivir en Miami" y afirmar que "jamás Miami será más linda que La Habana", durante un extenso discurso pronunciado el martes en Bogotá.

Las declaraciones se dieron en el marco del anuncio de la revitalización del histórico hospital San Juan de Dios, que será transformado en un Gran Centro de Innovación y Pensamiento para el Envejecimiento y la Vejez. El evento se prolongó por cerca de tres horas y contó con la presencia de diversos medios de comunicación.

Al recordar una visita realizada a Cuba durante la pandemia, Petro sostuvo:

"Ahí descubrí que jamás Miami será más linda que La Habana", y añadió que "es muchísimo mejor vivir en Cuba en medio de la cultura que en Miami, en medio de un trancón, sin cultura propia".

El mandatario colombiano calificó a Miami -y también a Dubái- como ciudades "destinadas a desaparecer", al describirlas como "lentejuelas" o "fantasmagorías del capitalismo". Según Petro, la ciudad estadounidense "imita a La Habana", pero carece de historia:

"Los gringos imitan a La Habana, pero La Habana tiene la historia y Miami no. He ahí la diferencia", afirmó, al tiempo que describió a la capital cubana como "una de las ciudades más hermosas del mundo".

Otras comparaciones alucinantes del colombiano

Durante su intervención, Petro también comparó la situación de los migrantes colombianos en Estados Unidos con la de quienes residen en Cuba y llamó a sus compatriotas a regresar de países como Estados Unidos, Chile y Argentina. Aseguró que en el exterior "los tratan como esclavos y perros perseguidos por las calles" y que muchos inmigrantes "no son tratados con dignidad" ni logran acceder a vivienda o automóvil.

Las declaraciones provocaron fuertes reacciones y críticas, ya que contrastan con la profunda crisis económica, política y social que atraviesa Cuba, marcada por apagones de más de 42 horas, escasez de alimentos, represión y un éxodo migratorio sin precedentes. En paralelo, Miami continúa siendo uno de los principales destinos de inmigrantes y exiliados latinoamericanos, incluidos miles de cubanos, venezolanos y colombianos.

La polémica se suma a una serie de afirmaciones del presidente colombiano que han generado debate tanto a nivel nacional como internacional sobre su visión de los modelos económicos y sociales en la región.