León XIV celebra en Nicea la fe común con los ortodoxos e invita a la unidad de los cristianos

Publicado por Williams Perdomo 28 de noviembre, 2025

El papa León XIV alentó este viernes en Estambul a la pequeña comunidad católica de Turquía, antes de participar en una oración con los ortodoxos con motivo de los 1.700 años del Concilio de Nicea, considerado un hito fundacional del cristianismo.

En el segundo día de su visita a este país, el pontífice fue recibido con fervor por cientos de fieles reunidos en la catedral del Espíritu Santo de Estambul. Muchos se habían levantado al amanecer para poder verlo. Desde allí, celebró la fe común con los ortodoxos e invitó a la unidad de los cristianos.

Visiblemente emocionado, el obispo de Roma, estadounidense y peruano, infundió ánimos a sacerdotes y fieles, afirmando que "la lógica de lo pequeño es la verdadera fuerza de la Iglesia" católica, en un país en el que los cristianos luchan contra un fuerte sentimiento de exclusión.

En su primer viaje apostólico, el Papa León XIV se trasladó a İznik, la histórica Nicea, para conmemorar el Concilio que, hace 1.700 años, estableció la divinidad de Jesucristo.

El Papa también rememoró el pasado, haciendo referencia a Arrio y a su enseñanza arriana, la cual afirmaba que Jesucristo no compartía la misma divinidad que Dios Padre, sino que era una criatura creada por Él.

"El Concilio de Nicea nos recuerda que Jesucristo no es una figura del pasado. Es el Hijo de Dios presente entre nosotros, guiando la historia hacia el futuro prometido por Dios", dijo León XIV.