León XIV, en Líbano: el papa ora por la paz en la región y bendice a los exiliados que retornan "para que vuelva a ser una tierra llena de vida"

Publicado por Virginia Martínez 1 de diciembre, 2025

En la segunda parada de su primera gira internacional, el papa León XIV oró por la paz en el Líbano, y animó a su población a buscarla. En una reunión en el Palacio Presidencial en Beirut, instó a los mandatarios libaneses a ser "agentes de paz", misión que dijo es especialmente importante para aquellos que "están investidos de autoridad".

"Incluso cuando requiere sacrificio, los pacificadores se atreven a perseverar", sostuvo en aquella ocasión, al enumerar algunas características de quienes buscan la paz. El sumo pontífice se refirió así a las múltiples crisis que enfrenta el país, entre la pobreza y temores de nuevos conflictos, y que llevaron a que miles de personas se exiliaran:

"Hay momentos en que es más fácil huir, o simplemente más conveniente mudarse a otro lugar. Se requiere verdadera valentía y previsión para quedarse o regresar al propio país... No debemos olvidar que permanecer en nuestra patria y trabajar día a día para desarrollar una civilización de amor y paz sigue siendo algo muy valioso... Bienaventurados, por tanto, los pacificadores, y benditos los jóvenes que se quedan o que regresan para que el Líbano vuelva a ser una tierra llena de vida".

León también urgió a la reconciliación en un país cuya guerra civil (1975-1990) dejó heridas que no han sanado, según AFP. "La paz es saber cómo convivir juntos, en comunión, como un pueblo reconciliado", declaró el papa.

Tras aquel evento el domingo, León XIV visitó el lunes el monasterio de Annaya, en las montañas del norte de la capital libanesa. Allí se encuentra la tumba de Charbel Makhlouf, un monje maronita celebrado por unir a cristianos, musulmanes y drusos. Fue canonizado en 1977.

Desde el interior del monasterio de piedra, iluminado con velas, volvió a rezar por el fin de las guerras: "Para el mundo, pedimos paz. Especialmente la imploramos para el Líbano y para todo Oriente Medio".

"Estamos lidiando con muchos problemas económicos, sociales y políticos", comentó Elias Abu Nasr Chaalan, un joyero de 44 años y padre de dos niños a AFP.

"Necesitamos tener esperanza y unirnos como libaneses", aseguró, y señaló que el pontífice ya ha logrado acercar a las autoridades y líderes religiosos del país. "Con nuestra unidad podremos superar las dificultades".

León llegó desde Turquía el domingo en el marco de su primera visita al extranjero como pontífice.

Encuentro con jóvenes

Después de su visita al monasterio de Annaya, se dirigirá a los obispos y al clero en el santuario de Harissa, también en el norte de Beirut, donde una gigantesca estatua de Nuestra Señora del Líbano domina el Mediterráneo desde una colina escarpada.

También celebrará un evento interreligioso en la plaza de los Mártires, en el centro de Beirut, antes de reunirse con jóvenes en la sede del patriarcado de la Iglesia maronita libanesa, en Bkerke, en las afueras de la capital.