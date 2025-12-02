Trump advierte de un posible fraude electoral en las presidenciales de Honduras: "Es imperativo que terminen de contar los votos"

Publicado por Luis Francisco Orozco 2 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump denunció este lunes por la noche que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras podría estar intentando amañar los resultados de las elecciones presidenciales, las cuales han visto al candidato del Partido Nacional Tito Asfura y al del Partido Liberal Salvador Nasralla en un empate técnico que mantiene al país hondureño en vilo. A través de una publicación en su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano señaló que su administración tomará acciones en caso de que se cometa fraude electoral.

“Parece que Honduras está intentando cambiar los resultados de su elección presidencial. ¡Si lo hacen, habrá consecuencias graves! El pueblo de Honduras votó de forma abrumadora el 30 de noviembre. El Consejo Electoral Nacional, el organismo oficial encargado de contar los votos, detuvo abruptamente el conteo a la medianoche del 30 de noviembre. Su conteo mostraba una contienda cerrada entre Tito Asfura y Salvador Nasralla, con Asfura manteniendo una estrecha ventaja de 500 votos. El registro se detuvo cuando solo el 47 por ciento de los votos había sido contabilizado. Es imperativo que la Comisión termine de contar los votos. Cientos de miles de hondureños deben tener sus votos contados. ¡La democracia debe prevalecer!”, escribió Trump.

Empate técnico

En horas de la tarde, el CNE hondureño suspendió la transmisión de resultados de las elecciones presidenciales, explicando que semejante decisión se debió a un “empate técnico” entre los candidatos, separados por apenas 515 votos. Los primeros resultados arrojados por el CNE dejaron fuera de la contienda a la candidata del oficialismo Rixi Moncada.

A medida que continuaba el conteo, ni Asfura ni Nasralla lograron despegarse, e incluso pudieron ver cómo la distancia entre ambos se reducía luego de que, con un 40 % de los votos escrutados, Asfura contara con un 40 % de apoyo y Nasralla con un 38 %. El último conteo disponible, con el 57 % de las actas escrutadas, mostraba un ajustado 39,91 % para Asfura y un 39,89 % para Nasralla.