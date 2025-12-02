Trump advierte de un posible fraude electoral en las presidenciales de Honduras: "Es imperativo que terminen de contar los votos"
En horas de la tarde, el CNE hondureño suspendió la transmisión de resultados de las elecciones presidenciales, explicando que semejante decisión se debió a un “empate técnico” entre los candidatos.
El presidente Donald Trump denunció este lunes por la noche que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras podría estar intentando amañar los resultados de las elecciones presidenciales, las cuales han visto al candidato del Partido Nacional Tito Asfura y al del Partido Liberal Salvador Nasralla en un empate técnico que mantiene al país hondureño en vilo. A través de una publicación en su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano señaló que su administración tomará acciones en caso de que se cometa fraude electoral.
">
Looks like Honduras is trying to change the results of their Presidential Election. If they do, there will be hell to pay! The people of Honduras voted in overwhelming numbers on November 30th. The National Electoral Commission, the official body charged with counting the Votes,…— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) December 2, 2025
“Parece que Honduras está intentando cambiar los resultados de su elección presidencial. ¡Si lo hacen, habrá consecuencias graves! El pueblo de Honduras votó de forma abrumadora el 30 de noviembre. El Consejo Electoral Nacional, el organismo oficial encargado de contar los votos, detuvo abruptamente el conteo a la medianoche del 30 de noviembre. Su conteo mostraba una contienda cerrada entre Tito Asfura y Salvador Nasralla, con Asfura manteniendo una estrecha ventaja de 500 votos. El registro se detuvo cuando solo el 47 por ciento de los votos había sido contabilizado. Es imperativo que la Comisión termine de contar los votos. Cientos de miles de hondureños deben tener sus votos contados. ¡La democracia debe prevalecer!”, escribió Trump.
Empate técnico
En horas de la tarde, el CNE hondureño suspendió la transmisión de resultados de las elecciones presidenciales, explicando que semejante decisión se debió a un “empate técnico” entre los candidatos, separados por apenas 515 votos. Los primeros resultados arrojados por el CNE dejaron fuera de la contienda a la candidata del oficialismo Rixi Moncada.
A medida que continuaba el conteo, ni Asfura ni Nasralla lograron despegarse, e incluso pudieron ver cómo la distancia entre ambos se reducía luego de que, con un 40 % de los votos escrutados, Asfura contara con un 40 % de apoyo y Nasralla con un 38 %. El último conteo disponible, con el 57 % de las actas escrutadas, mostraba un ajustado 39,91 % para Asfura y un 39,89 % para Nasralla.
Trump manifestó su apoyo a Asfura
“La democracia está en juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Permitirán que Maduro y sus narcoterroristas tomen otro país como han hecho con Cuba, Nicaragua y Venezuela? El hombre que está defendiendo la democracia y luchando contra Maduro es Tito Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional. Tito fue un alcalde de Tegucigalpa altamente exitoso, que llevó agua potable a millones y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras. Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice que Fidel Castro es su ídolo. Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas están tratando de engañar al pueblo postulando a un tercer candidato, Salvador Nasralla. Nasralla no es amigo de la libertad. Un comunista borderline, ayudó a Xiomara Castro postulándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura”, escribió Trump.