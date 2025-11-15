Cuba, Turquía o Rusia: la Administración Trump se plantea posibles destinos para Nicolás Maduro si deja el poder en Venezuela

Publicado por Joaquín Núñez 15 de noviembre, 2025

En medio de las operaciones de la Administración Trump para combatir el narcoterrorismo en el Caribe, Politico habló con algunos funcionarios de alto rango sobre el posible destino de Nicolás Maduro si decide abandonar el poder en Venezuela. Mientras que se habla de la posibilidad de exilio, también se mencionó la idea de apresarlo en los Estados Unidos.

El pasado jueves, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció el lanzamiento de la 'Operación Lanza del Sur'. Se trata de un despliegue militar sin precedentes para combatir al narcotráfico en la región. Un día después, Donald Trump aseguró haber tomado una decisión sobre posibles ataques dentro del territorio venezolano.

En este contexto, Politico conversó anónimamente con algunos funcionarios y asesores del presidente, quienes barajan la idea de ofrecerle a Maduro y a sus colaboradores un "salvoconducto" para dejar el poder. Entre sus posibles destinos están Turquía, Rusia, Cuba y Azerbaiyán.

"Otros sugieren arrestar a Maduro y juzgarlo en Estados Unidos, según me informó una tercera persona familiarizada con las conversaciones. Después de todo, la operación militar que Trump está llevando a cabo en el Caribe no tiene como objetivo oficial el cambio de régimen en Venezuela. La administración afirma que está luchando contra los cárteles terroristas de la droga en la región, y Maduro ya está siendo procesado en Estados Unidos por delitos relacionados con las drogas (acusaciones que él niega). Algunos asesores de Trump esperan que las amenazas de una acción militar estadounidense basten para provocar el caos en el régimen de Maduro y hacer que pierda su control sobre el poder", escribió Nahal Toosi, corresponsal principal de asuntos exteriores del citado medio.

Además, los funcionarios también se encuentran discutiendo los pasos económicos iniciales de una transición en Venezuela, mencionado un posible rol del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

En cuanto a las operaciones de la Casa Blanca contra el narcoterrorismo en el Caribe, se han concentrado casi exclusivamente en las organizaciones venezolanas Cártel de los Soles y el Tren de Aragua. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, son comandadas directamente por el dictador Maduro.