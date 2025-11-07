VOZ News: abogado dice que EEUU está facultado legalmente para realizar operativos contra el narcoterrorismo

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de noviembre, 2025

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al abogado y analista político Juan Camilo Sanclemente sobre la facultad legal con la que la Administración del presidente Donald Trump cuenta para ejecutar operativos contra el narcoterrorismo en el Pacífico y el Caribe, así como también sobre las ramificaciones geopolíticas de estas acciones

“La propia Constitución de Estados Unidos faculta al presidente para que dentro de cualquier parte del mundo donde se ponga en peligro la seguridad nacional, pueden acudir e iniciar acciones para evitar cualquier afectación al estado. Es por ello que Trump, a través de su política ha desarrollado ese tipo de actividades con el fin no solamente de buscar la seguridad de Estados Unidos sino también de preservar la seguridad de América Latina", señaló Sanclemente.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.