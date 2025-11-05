Publicado por Santiago Ospital 5 de noviembre, 2025

Vladimir Putin indicó este miércoles que reevaluará reemprender ensayos nucleares si así lo hace Estados Unidos, después de que el presidente Trump asegurara haber ordenado "probar nuestro arsenal nuclear" al "igual que otros países".

Aunque de momento se desconocen detalles sobre a qué ensayos y países se refería, días antes el propio Putin había anunciado pruebas exitosas de un nuevo dron submarino de propulsión atómica y capacidad nuclear.

El presidente ruso pidió a sus oficiales que redactaran propuestas para una posible prueba de armas nucleares. Sería el primero desde el colapso de la Unión Soviética en 1990. Por su parte, Estados Unidos abandonó la práctica en 1992.

"Doy instrucciones al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Ministerio de Defensa, a los servicios especiales y a los organismos civiles pertinentes para que recopilen información adicional, la analicen en el Consejo de Seguridad y presenten propuestas coordinadas sobre los posibles preparativos para ensayos con armas nucleares", fueron sus palabras exactas según The Moscow Times.

Hace casi un año, Putin amplió el uso del arsenal nuclear ruso para que puedan dispararse en respuesta a ataques convencionales.

La orden del presidente Putin llega en un momento de enfriamiento con la Casa Blanca. Hace tan sólo semanas, Trump anunció nuevas sanciones contra Rusia, esta vez contra sus dos mayores petroleras: Rosneft y Lukoil. Su Gobierno también descartó una reunión, tras rumores de una cumbre entre los dos mandatarios.

¿Quién países tiene arsenal nuclear? Rusia y Estados Unidos concentran el 87% del arsenal nuclear. Otros siete países se reparten el resto.

​

​En total, la misma calcula que existen más de 12.200 ojivas nucleares alrededor del mundo. De ellas, cerca de 9.600 se encontrarían disponibles para el uso en misiles, aviones, barcos y submarinos. El resto estarían retiradas, aunque relativamente intactas.

​

​Aproximadamente 3.900 estarían desplegadas en fuerzas operativas, es decir bases de misiles o bombarderos. Unas 2.100 estarían en "estado de máxima alerta", es decir "listas para su uso en cualquier momento".

​

​Mediante información pública, registros históricos y filtraciones, la Federación de Científicos Estadounidenses estima las siguientes cantidades totales de ojivas nucleares por país:

​

​ Rusia: 5.459

Estados Unidos: 5.177

Francia: 290

China: 600

Reino Unido: 225

India: 180

Pakistán: 170

Israel: 90

Corea del Norte: 50 Cada país guarda con recelo el tamaño de arsenal nuclear, por lo que las cifras son difíciles de conocer. Según la Federación de Científicos Estadounidenses , ​. Otros siete países se reparten el resto.​En total, la misma calcula que. De ellas, cerca de 9.600 se encontrarían disponibles para el uso en misiles, aviones, barcos y submarinos. El resto estarían retiradas, aunque relativamente intactas.​Aproximadamente 3.900 estarían desplegadas en fuerzas operativas, es decir bases de misiles o bombarderos., es decir "listas para su uso en cualquier momento".​Mediante información pública, registros históricos y filtraciones, la Federación de Científicos Estadounidenses estima las siguientes cantidades totales de ojivas nucleares por país:

Rusia en el frente militar

Mientras tanto, la guerra continúa. El Ejército de Ucrania afirmó haber atacado con éxito una unidad rusa en pleno mar Negro. La operación se habría producido en la plataforma de perforación de gas Syvash, ocupadas por Rusia poco después de avanzar sobre Crimea en 2014.

La marina ucraniana compartió un video del ataque, asegurando que había logrado destruir material militar y de vigilancia:

Antes en manos de una empresa estatal ucraniana, Syvash es una de las cuatro plataformas de perforación frente a la costa de Crimea conocidas como las Torres Boyko. En 2023 circularon reportes de que las fuerzas ucranianas habían recuperado algunas plataformas.

La información se conoce la misma semana en que el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó una ley para permitir que los reservistas resguarden estructuras clave como refinerías de petróleo, debido a ataques con drones ucranianos que provocaron escases de combustible en algunas regiones.

Putin también firmó una ley extendiendo el período de reclutamiento. Si antes sólo era posible en algunas fechas en otoño y primavera, ahora podrá reclutarse nuevo personal militar todo el año.