Dura advertencia a Irán: "Trump no será paciente para siempre"

Publicado por Israel Duro 2 de febrero, 2026

"El presidente Trump no será paciente para siempre". Con estas contundentes palabras advertía Matt Whitaker, embajador de EEUU ante la OTAN al Régimen de los Ayatolás de que "la pelota está en su tejado" si quieren evitar un ataque. Para ello, Ali Jamenei debería detener la masacre de manifestantes y cesar en su empeño nuclear.

Whitaker recordó que la "armada que se encuentra frente a las costas de Irán" no está allí de vacaciones. El diplomático lo definió como "una demostración de fuerza" y una "vía de escape" a la vez. Con la presencia de la flota y los militares de EEUU tan cerca, junto con los avisos, los líderes iraníes "podrían rebajar la tensión de forma muy fácil y sencilla".

"El presidente ha sido muy claro con respecto a Irán... no pueden tener armas nucleares y deben dejar de matar a los manifestantes en sus calles. Esa es una línea roja bastante clara. Ya veremos. La pelota está en su tejado. Pero ya sabes, el presidente Trump no va a ser paciente para siempre con esto".

Irán "está negociando seriamente"

Además, Whitaker apuntó que el objetivo de Trump no es desestabilizar la región mediante las amenazas y demostraciones de fuerza.

El propio Trump insistió en que Irán "está negociando seriamente" y se mostró optimista con la posibilidad de alcanzar un acuerdo sin necesidad de recurrir a la fuerza.