Trump le ordenó al Pentágono retomar las pruebas con armas nucleares

Publicado por Joaquín Núñez 30 de octubre, 2025

Donald Trump le ordenó al Departamento de Guerra volver a realizar pruebas con armas nucleares. Aunque esta práctica se discontinuó en 1992, el presidente insistió en la necesidad de retomarla en el marco de la carrera armamentística con China y Rusia.

Trump expresó sus intenciones a través de su cuenta de Truth Social, apenas minutos antes de su encuentro con el líder chino, Xi Jinping, en Corea del Sur. A su vez, el republicano subrayó que las prácticas comenzarían "de inmediato".

"Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluyendo una actualización y renovación completas de las armas existentes, durante mi primer mandato. Debido a su tremendo poder destructivo, ODIABA hacerlo, ¡pero no tenía otra opción! Rusia ocupa el segundo lugar y China un distante tercero, pero en cinco años estará a la par", expresó en su cuenta de Truth Social.

"Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato", añadió el presidente.

El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró el mismo miércoles que Moscú había probado con éxito un nuevo dron submarino de propulsión atómica y capacidad nuclear.

Robert C. O'Brien, asesor de seguridad nacional durante la primera Administración Trump, escribió un artículo en 2024 alentando a Trump a realizar estas pruebas en caso de volver a la Casa Blanca.

"Washington debe probar por primera vez desde 1992 la fiabilidad y seguridad de las nuevas armas nucleares en condiciones reales, y no solo mediante modelos informáticos", escribió el exfuncionario en la revista Foreign Affairs.