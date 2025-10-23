El petróleo sube casi un 3% tras las nuevas sanciones de EEUU y la UE a Rusia

Publicado por Diane Hernández 23 de octubre, 2025

Los precios del petróleo subieron casi un 3% en los mercados asiáticos el jueves después de que el presidente Donald Trump anunciara sanciones contra las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil.

Hacia las 00H45 GMT, el barril de West Texas Intermediate (WTI) cotizaba con un alza del 2,87% a 60,18 dólares, mientras que el Brent del Mar del Norte subía un 2,81% a 64,35 dólares.

En declaraciones desde Washington el miércoles, Trump explicó que tomó la decisión tras expresar su frustración con el presidente ruso por la falta de avances en los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania.

El secretario del Tesoro Scott Bessent pidió a los aliados de Estados Unidos que se sumen a las sanciones, que buscan afectar directamente a las fuentes de financiación del Kremlin.

Sanciones contra Moscú

El presidente Donald Trump expresó el miércoles su malestar con el líder ruso, Vladimir Putin, por la falta de avances para poner fin a la guerra en Ucrania, y anunció nuevas sanciones contra Moscú que afectarán a las grandes petroleras de ese país.

La Unión Europea (UE) también introdujo una nueva ronda de sanciones destinadas a presionar al Kremlin para que ponga fin a su invasión, que dura ya más de tres años y medio, informó la AFP.

Trump había retrasado la imposición de medidas contra Rusia durante meses, pero, según explicó, su paciencia se agotó después de que los planes para una cumbre con Putin en Budapest se vinieran abajo.

"Cada vez que hablo con Vladimir, tengo buenas conversaciones, y luego no van a ninguna parte", dijo el presidente en el Despacho Oval. "Estas son sanciones tremendas. Son muy grandes contra sus dos grandes compañías petroleras -y esperamos que no duren mucho. Esperamos que la guerra se resuelva".

Las medidas incluyen congelar los activos estadounidenses de Rosneft y Lukoil, las dos mayores petroleras rusas, así como prohibir a las empresas estadounidenses hacer negocios con ellas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que se trata de "una de las mayores sanciones" impuestas contra Rusia.

"Dada la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro sanciona a las dos mayores petroleras rusas que financian la maquinaria bélica del Kremlin", dijo en un comunicado.

Trump, que pospuso su reunión con Putin porque no quería un encuentro "desperdiciado", se mostró decepcionado por la falta de avances, aunque no descartó un nuevo intento de diálogo. El Kremlin, por su parte, aseguró que los preparativos de la cumbre continúan.

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que Washington "siempre estará interesado en involucrarse si hay una oportunidad para lograr la paz."

La UE endurece su posición

Casi simultáneamente, la Unión Europea anunció su decimonoveno paquete de sanciones desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, centrado en reducir la financiación de Moscú procedente del petróleo y el gas.

El bloque de 27 países avanzó que prohibirá la importación de gas natural licuado ruso a partir de 2027 y sancionará a más de 100 buques de la llamada flota fantasma de petroleros. También restringirá los viajes de diplomáticos rusos sospechosos de espionaje.

"La paz sólo puede lograrse por la fuerza y ejerciendo la máxima presión sobre el agresor utilizando todos los instrumentos internacionales disponibles", declaró la embajadora ucraniana en Estados Unidos, Olga Stefanishina.

Se espera que los líderes europeos aprueben formalmente las nuevas sanciones este jueves, en una reunión en Bruselas a la que asistirá el presidente ucraniano Volodimyr Zelensky.