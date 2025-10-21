Casa Blanca: “No hay planes inmediatos” para una reunión entre Trump y Putin

Publicado por Agustina Blanco 21 de octubre, 2025

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que no existen planes para una reunión en el "futuro inmediato" entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, ante la posibilidad de que ambos líderes se reunieran en Budapest dentro de dos semanas para discutir la guerra en Ucrania.

Según la Casa Blanca, una reunión preparatoria programada para esta semana entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, fue reemplazada por una llamada telefónica que se describió como "productiva". Sin embargo, la Casa Blanca señaló que dicho encuentro presencial ya no era "necesario", según reportó la BBC.

Por su parte, Rusia rechazó el martes la propuesta de Trump de un alto el fuego inmediato en Ucrania basado en las líneas actuales del frente. Sergei Lavrov, en una declaración contundente, afirmó que congelar los combates ahora equivaldría a ignorar las "causas profundas" del conflicto, haciendo referencia a las exigencias de Moscú de que Ucrania adopte un estatus de país no alineado, renuncie a integrarse en la OTAN y acepte restricciones estrictas en su capacidad militar.

Lavrov también insinuó que un alto el fuego en las condiciones actuales dejaría "una gran parte de Ucrania bajo el dominio nazi", reiterando la narrativa del Kremlin que busca justificar su intervención militar con la necesidad de un cambio de régimen en Kiev.

La cumbre de Alaska quedó atrás



Estas declaraciones contrastan con los acuerdos alcanzados en la cumbre Trump-Putin en Alaska en agosto.

El sábado pasado, Trump volvió a insistir en que ambas partes debían "detener la guerra de inmediato" y regresar "a casa con sus familias", una postura que fue respaldada por una declaración conjunta de líderes europeos, incluyendo a Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Polonia y altos funcionarios de la Unión Europea.

Según CNN, los planes para una reunión entre Rubio y Lavrov esta semana fueron suspendidos debido a desacuerdos sobre los términos para poner fin al conflicto y la postura intransigente de Rusia. Lavrov, por su parte, insistió en que cualquier acuerdo debe abordar las demandas del Kremlin, que incluyen la cesión de más territorio ucraniano.