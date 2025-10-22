Cómo Venezuela apoya a grupos violentos de izquierdas para desestabilizar al país

Publicado por Carlos Dominguez 22 de octubre, 2025

La semana pasada, el presidente Trump anunció que autorizó acciones encubiertas de la CIA dentro de Venezuela. Esta decisión forma parte de una campaña más amplia contra el régimen de Nicolás Maduro, con el objetivo de combatir el narcotráfico y detener las toneladas de drogas que entran a Estados Unidos por el Caribe.

No obstante, según The Washington Examiner (WE), las transgresiones de Caracas también se extienden a otros ámbitos. De acuerdo al diario conservador, el chavismo ha respaldado durante mucho tiempo los esfuerzos por sembrar la división política en las calles del país. En tiempos de Hugo Chávez, apoyó el movimiento Black Lives Matter (BLM), y actualmente respalda a Antifa.

La semana pasada, el periodista Mike González de The Washington Examiner habló con un ex alto funcionario venezolano que estuvo muy cerca de Hugo Chávez y que ahora ha desertado. Según González, el hombre le contó que estaba en la habitación a finales de 2012 cuando Chávez le entregó a Opal Tometi -que al año siguiente ayudó a fundar BLM- maletas llenas de dólares.

"Chávez ordenó a su gente que les entregaran las maletas, maletas llenas de dólares, al menos $20 millones", dijo el desertor a González, añadiendo que Tometi iba acompañada de otras tres mujeres negras y del actor Danny Glover, un partidario de los regímenes marxistas en el Caribe. "Chávez les dijo que el dinero era para proyectar el proyecto revolucionario bolivariano en las calles de Estados Unidos", dijo, utilizando el término de Chávez para referirse al marxismo venezolano.

De acuerdo a González, fue el propio Chávez quien, en 2006, pidió la creación de una red izquierdista dentro de EEUU que actuara como una quinta columna para frustrar la política estadounidense.

"Esa red se materializó en el Foro Social de Estados Unidos (USSF). Creado en 2007, se convirtió rápidamente en una incubadora para que los fundadores de BLM establecieran contactos", afirmó el periodista.

Chávez impulsó la fundación de BLM

Chávez hizo este llamamiento en 2006 durante el Foro Social Mundial, organizado en Caracas, un encuentro internacional de militantes y movimientos sociales de izquierdas que se venía celebrando anualmente en distintas capitales del mundo.

"Esenciales para esta fórmula de salvar al mundo son el pueblo de EEUU con los pueblos del Caribe, los pueblos de América Latina, los pueblos de Asia, África y Europa. Todos debemos unirnos; unirnos en una ofensiva victoriosa contra el imperio", dijo Chávez durante su discurso.

Protestas de BLMAFP.

Pocos meses después, se celebró la reunión inaugural del Foro Social de Estados Unidos en Atlanta en 2007. Según Mike González, Alicia Garza, otra de las tres principales fundadoras de BLM, estuvo allí y formó parte del comité organizador. El periodista afirma que en 2010 Garza reveló, en un discurso pronunciado en Oakland, que el USSF fue creado a petición de enemigos de Estados Unidos en el extranjero.

Para González, todo este networking, a instancias de Chávez, ayudó a crear el impulso para la fundación de BLM en 2013. Y BLM, después de su creación, no escatimó en darle su apoyo al régimen de Venezuela.

Nicolás Maduro le apuesta a Antifa

En 2015, Opal Tometi —quien ese mismo año fue observadora electoral en Venezuela y escribió un manifiesto en nombre de BLM en apoyo a la revolución bolivariana— invitó a Nicolás Maduro a hablar en Harlem durante un evento al que también asistió el actor Danny Glover.

De acuerdo a Mike González, los líderes de BLM malgastaron todo su dinero y cualquier respetabilidad que pudieran haber tenido, y ahora no son más que grupos rivales discutiendo sobre a quién pertenece el dinero que queda.

Así que, de acuerdo al periodista, tal vez eso explica por qué Maduro está ahora ocupado dirigiendo su atención a grupos Antifa. De acuerdo a González, puede que estos grupos carezcan de la estructura que alguna vez tuvo BLM y de la influencia política y social, pero Antifa lo compensa con violencia cruda y acciones para sembrar puro caos.

Manifestaciones Antifa AFP.

En medio de las acusaciones de fraude electoral, Nicolás Maduro ha sido el anfitrión de al menos cinco concentraciones, conferencias y festivales "antifascistas" desde septiembre de 2024, convirtiendo a Caracas en un epicentro de la retórica antiimperialista. Estos eventos, que reúnen a delegados internacionales, se centran en criticar las políticas de Estados Unidos.

En el más reciente Festival Internacional Antifascista, celebrado el pasado enero, el Partido por el Socialismo y la Liberación (PSL), una agrupación marxista leninista con sedes en San Francisco y Washington, participó en representación de Estados Unidos.

Este partido clama que "detrás de una fachada de 'democracia' los Estados Unidos son hoy una dictadura de la clase capitalista. Esta realidad no cambiará sin una revolución socialista".