Irán respondió a las propuestas de EEUU aunque advirtió que la moderación llegó a su fin

El bloqueo estadounidense persiste hasta que se logre un acuerdo AFP

Publicado por Diane Hernández 10 de mayo, 2026

(AFP) Irán envió su respuesta a la propuesta de Washington para poner fin a la guerra en Oriente Medio, aunque también advirtió que la moderación en el ámbito militar llegó a su fin.

"La República Islámica de Irán envió, a través de un mediador pakistaní, su respuesta al último texto propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra", reportó este domingo la agencia oficial de noticias IRNA, sin dar más detalles.

La agencia destacó que la respuesta de Irán se centra en "poner fin a la guerra y garantizar la seguridad marítima" en el Golfo y el estrecho de Ormuz, de acuerdo al reporte de la AFP.

El presidente Donald Trump había dicho que esperaba que los mediadores pakistaníes recibieran la respuesta iraní el viernes.

El sábado, el canciller iraní, Abás Araqchi, había cuestionado la seriedad de Estados Unidos.

Irán ha creado un mecanismo para cobrar peajes a los buques que atraviesan el estrecho, pero funcionarios estadounidenses han subrayado que eso sería "inaceptable".

Este anuncio sobre la respuesta iraní se produjo después de que, durante la jornada, varios drones impactaran en diferentes zonas del Golfo y uno de ellos golpeara un carguero que se dirigía a Catar.

"Nuestra moderación ha terminado"

Simultáneamente, el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, advirtió a Estados Unidos contra cualquier ataque a embarcaciones en las aguas del Golfo y afirmó que la moderación de Irán llegó a su fin.

"Nuestra moderación ha terminado a partir de hoy. Cualquier ataque contra nuestras embarcaciones desencadenará una respuesta iraní fuerte y decisiva contra los buques y bases estadounidenses", escribió Rezaei en X.

Varios objetivos en el Golfo fueron objeto de ataques este domingo, incluyendo a un carguero que navegaba hacia Catar.

El Ministerio de Defensa catarí señaló que un carguero que llegaba a sus aguas procedente de Abu Dabi fue alcanzado por un dron al noreste del puerto de Mesaieed.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO indicó que el granelero había informado de que fue alcanzado por un proyectil desconocido.

"Se produjo un pequeño incendio que ya ha sido extinguido, no hay víctimas. No se ha reportado ningún impacto medioambiental", señaló el UKMTO.

Aunque no hubo ninguna reivindicación de responsabilidad inmediata, la agencia de noticias iraní Fars informó de que "el granelero que fue alcanzado cerca de la costa de Catar navegaba bajo bandera estadounidense y pertenecía a Estados Unidos".

Por su lado, Emiratos Árabes Unidos acusó a Irán de ser responsable de un ataque que tuvo como objetivo su territorio.

De igual forma, Kuwait también reportó un intento de ataque.

"Al amanecer de hoy, las fuerzas armadas detectaron varios drones hostiles en el espacio aéreo kuwaití, que fueron neutralizados de acuerdo con los procedimientos establecidos", publicó el ejército.