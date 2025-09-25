La historia de origen de Antifa se remonta a un grupo comunista estalinista que ayudó al ascenso de los nazis al poder

La iteración moderna del movimiento militante Antifa toma su nombre, simbolismo e inspiración de Antifaschistische Aktion - un proyecto del Partido Comunista Alemán en las décadas de 1920 y 1930 que apuntaba a los partidos de centro-izquierda como el verdadero enemigo fascista y ayudó al ascenso al poder de Adolf Hitler y el Partido Nazi.

Antifaschistische Aktion fue fundada en 1932 por el Partido Comunista de Alemania (KPD), que se opuso ferozmente al Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), de izquierda más moderada, dividiendo a la oposición y contribuyendo directamente al exitoso ascenso del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) -el Partido Nazi- y al eventual establecimiento de la dictadura de Hitler.

La primera Administración Trump trató repetidamente de ir a por el movimiento de extrema izquierda estadounidense conocido como Antifa, y ahora, tras las violentas protestas antiICEy el asesinato de Charlie Kirk, el presidente Donald Trump ha designado a Antifa como "organización de terrorismo doméstico."

La versión moderna de Antifa intenta pulir su buena fe antifascista vinculándose a través de su nombre y su pancarta de dos banderas a los supuestos esfuerzos de Antifaschistische Aktion para oponerse a Hitler y a los nazis, pero la historia real del movimiento Antifa de Alemania es mucho más complicada que eso.

Los modernos "Antifa": Reescribiendo la historia



La izquierda alemana estuvo profundamente dividida durante los años entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya que el SPD a menudo intentaba defender la Constitución de Weimar y preservar algunas de las instituciones democráticas de la República de Weimar tanto contra un Estado fascista nazi como contra uno comunista, mientras que el KPD radical, subordinado por la Comintern de José Stalin, buscaba una revolución al estilo soviético en Alemania.

La democrática República alemana de Weimar, establecida tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, se vio acosada por enormes problemas económicos derivados de la Gran Depresión, una intensa hiperinflación, inestabilidad política y constantes batallas callejeras entre grupos paramilitares, incluidos los respaldados por comunistas y nazis. Los Antifa alemanes desempeñaron un papel clave en los exitosos esfuerzos del Partido Comunista Alemán por amordazar al SPD, contribuyendo a que Hitler y los nazis lograran hacerse con el poder en medio de una oposición dividida y desmoralizada.

Mark Bray, autor de Antifa: The Anti-Fascist Handbook, escribió en su libro de 2017 que "en las últimas décadas, los antifa han adoptado de forma autoconsciente símbolos antifascistas de entreguerras como las dos banderas de la Antifaschistische Aktion.".

Richard J. Evans, autor de El Tercer Reich en el poder, argumentó que "la violenta retórica revolucionaria de los comunistas, que prometía la destrucción del capitalismo y la creación de una Alemania soviética, aterrorizaba a la clase media del país, que conocía demasiado bien lo que les había ocurrido a sus homólogos en Rusia después de 1918."

Evans escribió que "horrorizados por el fracaso del gobierno para resolver la crisis, y asustados hasta la desesperación por el ascenso de los comunistas, empezaron a abandonar las pequeñas facciones de la derecha política convencional y gravitaron hacia los nazis en su lugar".

Antifa tiene su origen en la organización comunista alemana Antifaschistische Aktion



Antifa se originó con los comunistas alemanes, que tachaban de "fascistas" a cualquiera que se situara políticamente a su derecha -incluido el SDP de izquierdas, al que apodaban "socialfascistas".

Bernd Langer, autor de 80 años de acción antifascista, contenía que "el antifascismo es más una estrategia que una ideología" y que "fue introducido en Alemania en los años 20 por el Partido Comunista de Alemania como grito de guerra anticapitalista."

El panfleto de Langer, publicado por la Asociación Alemana para la Promoción de la Literatura Antifascista y traducido mediante Google Translate, afirmaba que "fascismo y antifascismo fueron introducidos en el vocabulario político por el KPD como términos de batalla indiferenciados y polémicos" y que "los comunistas entendían antifascismo como anticapitalismo." Así, dijo Langer, "para el KPD, todos los demás partidos eran fascistas, especialmente el SPD".

Langer dijo que la bandera adoptada desde entonces por Antifa fue creada por el Partido Comunista Alemán: "El emblema con las banderas dobles que simbolizan el KPD y el SPD (por supuesto, esto siempre significó sólo la base del SPD, no el partido como tal) en un salvavidas con la inscripción 'Antifaschistische Aktion' (Acción Antifascista) apareció a partir de ese momento en prácticamente todas las publicaciones y manifestaciones del KPD."

"Las banderas dobles representan ahora un simbolismo radical y anticapitalista, utilizado también por grupos e iniciativas que poco tienen que ver con los movimientos autónomos", Langer escribió. "Se ha convertido en un emblema utilizado en toda la escena, distinguiéndose del antifascismo de apoyo estatal y defendiendo una política militante".

David Karvala, actual portavoz de Unidad contra el Fascismo y el Racismo, dijo que "la estrategia de Acción Antifascista sólo puede entenderse en el contexto de la política del Partido Comunista Alemán de la época, que a su vez estaba enmarcada por el estalinismo."

Karvala señaló que la estrategia de Stalin consistía en declarar que"toda Europa estaba en manos del fascismo" a pesar de que "en Alemania los partidos del establishment -los democristianos y los socialdemócratas- seguían al mando". Pero "esto no supuso ningún problema para la teoría estalinista", escribió Karavala, señalando que "simplemente se les tachaba de fascistas" o "socialfascistas."

Un artículo en The Jerusalem Post observaba que "una foto de 1932 de la sede del KPD en Berlín mostraba de forma prominente el emblema de doble bandera de Antifa entre otros símbolos y lemas comunistas." El artículo añadía que "en una foto del Congreso de Unidad de Antifa de 1932 en Berlín, la pancarta de doble bandera compartía espacio con la hoz y el martillo y con dos grandes caricaturas. Una apoyaba al KPD; la otra se burlaba del SPD, el Partido Socialdemócrata de Alemania."

Los comunistas alemanes atacaron implacablemente a los socialdemócratas de izquierdas frente a los nazis



La Unión Soviética fue patrocinadora de movimientos revolucionarios comunistas en las décadas de 1920 y 1930, y Josef Stalin, secretario general soviético del Partido Comunista de 1922 a 1952 y primer ministro consideraba fascistas a los movimientos de izquierda no comunistas.

Stalin declaró en 1924 que "el fascismo es la organización de lucha de la burguesía que cuenta con el apoyo activo de la socialdemocracia" y que "la socialdemocracia es objetivamente el ala moderada del fascismo.".

El reportado mantra de Ernst Johannes Fritz Thälmann -líder del KPD comunista alemán y hombre de Stalin en Alemania- era que "el bosque socialdemócrata no debe pasarse por alto al mirar los árboles nacionalsocialistas.".

Eve Rosenhaft, historiadora de la Alemania moderna, escribió: "La política de los comunistas subestimó la amenaza específica del Partido Nacionalsocialista e insistió en que el ataque principal se dirigiera contra los socialdemócratas, el partido mayoritario de la clase obrera conocido en la jerga del KPD como "socialfascistas". Como consecuencia, según el argumento clásico, el movimiento obrero estaba dividido y era incapaz de resistir el ascenso de los nazis."

"Que una política tan patentemente absurda hubiera sido posible, los historiadores de los años 40, 50 y principios de los 60 lo explicaron haciendo referencia a la 'estalinización' del KPD. Se decía que este proceso, que duró hasta mediados de la década de 1920, hizo que el KPD se volviera cada vez más monolítico y servil a los intereses de la dirección política soviética, tal como se reflejaba en las políticas de la Internacional Comunista o Comintern", escribió Rosenhaft .

"Implícitamente, el partido alemán era una marioneta de Moscú, las bases del KPD marionetas o víctimas pasivas de sus líderes - y el movimiento en su conjunto presentaba una imagen de falta de vida y de interminable tedio plagado de jerga", continuó.

Kavala argumentó que "durante el ascenso de Hitler el KPD, en general, luchó contra los nazis, pero siempre desde el punto de vista de que el SPD era un enemigo tanto o más peligroso que los propios fascistas".

Karvala también escribió que "bajo la presión de Moscú, la dirección del KPD dejó claro rápidamente que Antifa se opondría no sólo a los nazis, sino también al SPD." El Partido Comunista Alemán declaró en julio de 1932 que "la Acción Antifascista significa la incansable denuncia diaria del papel desvergonzado y traicionero de los dirigentes del SPD y de la ADGB [sindicato socialista] que son los asquerosos ayudantes directos del fascismo".

El historiador alemán Hans Coppi hijo, que escribió El KPD en la guerra antifascista de los dos frentes, afirmó que el 11º Pleno del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista de abril de 1931 "tuvo como resultado que el KPD restara importancia a la amenaza que suponían los nazis". Escribió que "esta posición dogmática y ultraizquierdista" de priorizar la batalla contra el SDP sobre la batalla contra los nazis "condujo a una percepción disminuida del peligro real que suponía el movimiento nazi.".

Coppi, según un libro traducido usando Google Translate, era hijo de padres miembros del KPD cuyo padre se había unido a la llamada Orquesta Roja antifascista.

"El KPD se veía a sí mismo como la única fuerza revolucionaria capaz de detener y destruir el fascismo. ... Esta pretensión de representación antifascista exclusiva acabó por hacer ineficaz la lucha contra el imparable ascenso del fascismo al estilo alemán, pero también impidió un movimiento de masas interpartidista que podría haber detenido el avance del nacionalsocialismo", Coppi escribió. "El KPD, comprometido con la transformación revolucionaria de la sociedad, ya no era capaz de formar alianzas con otras fuerzas antifascistas que rechazaban este objetivo".

Langer subrayó que "el KPD fue miembro de la Comintern desde el principio y se transformó en pocos años en un partido estalinista, dependiente ideológica, logística y financieramente de la central de Moscú."

El Congreso de Unidad de la Acción Antifascista del Partido Comunista Alemán tuvo lugar en julio de 1932, con Langer escribiendo que "éste pretendía ser el gran lanzamiento de una iniciativa destinada a derrotar tanto al SPD como al NSDAP." Langer señaló que "en años posteriores, la historiografía del KPD hizo hincapié sólo en la lucha contra el NSDAP, pero eso es sólo una verdad a medias: el antifascismo fue siempre también una estrategia fundamentalmente anticapitalista.".

Langer dijo que "el surgimiento de la Acción Antifascista tuvo tuvo lugar dentro del conocido concepto sustantivo/estratégico de la política de 'frente único' tal como la definió la Comintern y no marcó una ruptura con la línea antisocialdemócrata" y señaló que "la Acción Antifascista fue la contrafundación comunista del Frente de Hierro" -el grupo dirigido por el SDP que un análisis de la Universidad de Cambridge descrita como "una organización antifascista que resistió el ascenso de los nazis en los últimos días de la República de Weimar."

Oponiéndose a "El Frente de Hierro"



De hecho, incluso el autor de El manual antifascistaadmitió que Antifaschistische Aktion se formó como respuesta directa a la fuerza del Frente de Hierro, que había tratado de combatir la amenaza que tanto comunistas como nazis suponían para la supervivencia de la República de Weimar.

"La popularidad del Frente de Hierro impulsó al KPD a formar la Antifaschistische Aktion como una red de células de fábrica, grupos de barrio, bloques de apartamentos y otras asociaciones geográficas", Bray escribió. "Los socialdemócratas de base fueron bienvenidos a la Antifaschistische Aktion, pero el KPD seguía dando instrucciones a sus agentes para "sabotear el Frente de Hierro en todo momento". ... En última instancia, los socialistas y los comunistas estaban demasiado preocupados unos por otros como para reconocer que los nazis no eran simplemente una nueva variante de la contrarrevolución tradicional."

La revista marxista Cosmonaut también reconoció que los comunistas alemanes estaban más centrados en hacer daño a sus oponentes de izquierda más moderados que en detener una toma fascista de Alemania.

"Mientras la derecha se unificaba tras los nazis durante el periodo 1928-1933, el KPD dedicó sus recursos a luchar tanto contra los socialdemócratas como contra los nazis", Cosmonauta escribió. "La dirección del KPD sí abogó por la acción contra el SPD, e incluso tendió la mano a los trabajadores de base nazis para una alianza contra la dirección sindical del SPD.".

Los comunistas alemanes apoyaron el golpe nazi en Prusia



Los comunistas alemanes tenían un historial de colaboración a veces con los nazis, e incluso ayudaron a los nazis a dar un golpe en Prusia contra el SDP justo un año antes de que Hitler tomara el poder en Alemania.

"En ocasiones, el KPD se acercó de forma preocupante a los nazis," Karvala escribió. "En el Land, o región, de Prusia, en el verano de 1931, los nazis iniciaron una campaña para derrocar, mediante un referéndum, al gobierno regional del SPD. Inicialmente, el KPD se negó a apoyarlos, pero tras la intervención de Moscú, el partido apoyó la campaña fascista."

Los socialdemócratas, liderados por Otto Braun, habían dirigido Prusia durante años, pero "en el verano de 1931, los comunistas habían formado un frente común con los nazis con el objeto de derrocar el gobierno de Braun", según la Historia de la Internacional, escrita por Julius Braunthal, secretario de la Internacional Socialista en los años 50..

Justo antes del golpe prusiano de los nazis en 1932, Thälmann había declarado: "La posición del SPD en la maquinaria estatal prusiana es como una bola de hierro y una cadena alrededor de los pies de los trabajadores alemanes [...] Hoy los socialdemócratas son el factor más activo en la creación del fascismo en Alemania."

El periódico del Partido Comunista Alemán en noviembre de 1931 había publicado una carta a los "compañeros obreros" del Partido Nazi, argumentando que "como honestos luchadores contra el sistema del hambre, los proletarios partidarios del NSDAP se han unido al Frente Único del proletariado y han cumplido con su deber revolucionario."

Karvala señalaba que, en mayo de 1932, el Partido Comunista Alemán también "organizó una reunión pública con la participación de un orador nazi y trescientos partidarios del NSDAP."

Los nazis y el Stahlhelm -que La Historia de Alemania en documentos e imágenes describe como un "grupo paramilitar de veteranos de derechas" durante la República de Weimar- impulsaron el golpe anti-SDP en Prusia, y los comunistas alemanes se unieron a su esfuerzo.

"A mediados de julio de 1931, a instancias de Moscú, el KPD apoyó repentinamente el referéndum iniciado por el Stahlhelm y el NSDAP contra el gobierno socialdemócrata en Prusia bajo Otto Braun", Coppi escribió. "La controvertida decisión se justificó con el argumento de que ahora se abría una oportunidad para llegar a los partidarios nacionalsocialistas anticapitalistas".

Braunthal escribió que "los líderes del partido comunista consideraron la eliminación del Partido Socialdemócrata en Prusia como un acontecimiento feliz" y señaló que "durante once meses antes del golpe, habían trabajado con los nazis en una campaña para derrocar a este gobierno."

Stalin y los comunistas alemanes no se preocuparon por el ascenso de Hitler al poder



Una vez que Hitler subió al poder a principios de 1933, el Partido Comunista Alemán insistió: "¡Después de Hitler, tomaremos el poder!". Esto nunca llegó a suceder, aunque después de la guerra, Alemania Oriental se convirtió en un Estado comunista al establecerse como República Democrática Alemana (RDA) el 7 de octubre de 1949.

"Mientras que los socialdemócratas consideraban que el fascismo era una amenaza mortal para todo el movimiento obrero, Stalin lo veía como un instrumento histórico para la destrucción de la socialdemocracia. No le molestó en absoluto la amenazadora toma del poder por Hitler", Braunthal escribió. "En septiembre de 1932, cuando la marea nazi crecía rápidamente, rechazó toda idea de un entendimiento táctico con los socialdemócratas para una lucha común contra el fascismo. Estaba convencido de que Hitler debía llegar primero al poder antes de que pudiera esperarse una victoria del comunismo."

El Praesidium de la Internacional Comunista dirigida por los soviéticos dijo tras la victoria política de Hitler en marzo de 1932 que "la calma actual tras la victoria del fascismo es sólo temporal." La Internacional Comunista predijo erróneamente: "Inevitablemente, a pesar del terrorismo fascista, la marea revolucionaria en Alemania crecerá... El establecimiento de una dictadura fascista abierta, que está destruyendo todas las ilusiones democráticas entre las masas y liberándolas de la influencia de los socialdemócratas, acelerará el progreso de Alemania hacia la revolución proletaria.".

"Así, incluso bajo el régimen fascista, la socialdemocracia seguía figurando en la propaganda comunista como el 'enemigo principal' de los trabajadores", Braunthal escribió.

Thälmann declaró en 1932 que "nada podría ser más fatal para nosotros que sobreestimar oportunistamente el peligro que representa el Hitler-fascismo."

Tras el Incendio del Reichstag y la Ley Habilitante de 1933, que afianzaron a Hitler en el poder, Langer escribió que "las organizaciones de izquierda fueron aplastadas y las libertades civiles suspendidas", pero que "incluso en esta situación, la lucha entre el KPD y el SPD no cesó". Incluso con Hitler al mando, dijo Langer, "la Comintern se aferró firmemente a su teoría del fascismo social".

"La consecuencia de la teoría del fascismo social fue desastrosa para el partido alemán y los movimientos comunistas de todo el mundo", escribió Karvala. "En enero de 1933 el partido nazi de Hitler había ascendido al poder. Hitler no hizo distinciones entre los partidos de izquierda y en marzo tanto comunistas como socialdemócratas fueron arrestados. Incluso entonces la Comintern no se retractó de su acusación de que 'la socialdemocracia era socialfascista'. La Comintern consiguió fragmentar a la clase obrera alemana".

En medio de la consiguiente represión de Hitler contra todos los partidos no nazis -incluidos los comunistas alemanes y el SDP-, los comunistas alemanes publicaron, no obstante, una resolución de mayo de 1933 en la que celebraban la destrucción de los socialdemócratas a manos de los nazis.

"La eliminación total de los socialfascistas de la maquinaria estatal y la supresión brutal de las organizaciones socialdemócratas y de su prensa no pueden hacer nada para cambiar el hecho de que los socialdemócratas eran, y siguen siendo, el principal sostén de la dictadura capitalista", declaraban los comunistas alemanes. "Los nazis golpearon a los socialdemócratas como golpearían a un perro fiel que hubiera dejado de ser útil".

El líder comunista alemán Fritz Heckert seguía insistiendo a finales de 1933 que "sólo hay un enemigo real - que es la burguesía fascista y la Socialdemocracia, su principal apoyo social."

"Desde finales de la década de 1920, el Partido Comunista de Alemania había seguido la línea del partido de 'ultraizquierda' de Moscú, que condenaba a los socialdemócratas como 'socialfascistas' y los consideraba, de hecho, como los principales obstáculos para una revolución proletaria", Evans escribió. "Nada de lo que ocurrió en 1933 o 1934 cambió esto".

Casa Blanca: "Antifa como amenaza terrorista"



La verdad sobre los orígenes de Antifa como un esfuerzo comunista alemán que permitió el ascenso de los nazis probablemente complica el mensaje antifascista que el moderno movimiento Antifa en Estados Unidos busca promover.

La frustración de Trump con Antifa y otros grupos activistas de extrema izquierda se produce después de meses de movimientos callejeros en todo el país oponiéndose a las medidas enérgicas contra la inmigración ilegal -incluidas protestas que a menudo spiraron hacia disturbios violentos en partes de Los Ángeles y otros lugares. Pero la frustración del presidente pareció hervir tras el asesinato de Kirk, el popular influencer conservador y aliado y amigo de Trump, a manos de un tirador acusado cuya munición incluía mensajes antifascistas.

Los casquillos de rifle pertenecientes al acusado de asesinar a Kirk, Tyler Robinson, llevaban grabados, según las fuerzas del orden, frases antifascistas y antinazis, así como aparentes memes sexualizados en Internet y referencias a videojuegos. Una carcasa de bala llevaba inscrita la frase "¡Eh, fascista! Catch!", mientras que otro incluía la letra de una canción popular entre el movimiento Antifa, aunque no hay pruebas públicas de que Robinson fuera miembro de Antifa.

Tanto Kirk, de 31 años, como Trump han sido comparados con fascistas y nazis por figuras de la izquierda durante años, y Hillary Clinton a principios de este mes promocionó un libro de la presidenta de la Federación Americana de Profesores, Randi Weingarten, titulado "Por qué los fascistas temen a los profesores", con el libro apuntando a Trump. El fracasado candidato presidencial y ex vicepresidente Al Gore comparó a principios de este año la administración del presidente Donald Trump con la Alemania nazi.

Trump declaró la semana pasada que Antifa es"una empresa militarista y anarquista que pide explícitamente el derrocamiento del Gobierno de Estados Unidos, de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y de nuestro sistema legal", al tiempo que calificaba al grupo de "amenaza terrorista."

