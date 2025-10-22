Exfuncionario de Trump confirmó ante el Senado que el régimen de Maduro facilita las operaciones y la logística del grupo terrorista Hezbolá en América Latina

Nicolás Maduro y su régimen junto a una imagen del expresidente Hugo Chávez en Caracas, Venezuela.Xinhua /Landov / Cordon Press

Publicado por Agustina Blanco 21 de octubre, 2025

Marshall Billingslea, exsubsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, durante el gobierno de Donald Trump, testificó este martes ante el caucus del Senado y expuso las operaciones profundamente arraigadas de Hezbolá en Venezuela.

Durante la audiencia titulada "Global Gangsters: Hezbollah’s Latin American Drug Trafficking Operations", Billingslea detalló cómo el grupo libanés mantiene una presencia consolidada en el país (Venezuela), respaldada por el Estado venezolano e integrada con redes de narcotráfico y corrupción vinculadas al régimen.

En esa línea, Billingslea identificó a Ghazi Nasr al-Din, también conocido como Ghazi Nasreddine, de nacionalidad venezolana, como una figura central en esta red. Nasreddine operó como agente de Hezbolá durante años y desempeñó roles diplomáticos en Damasco, Siria.

Allí, organizó personalmente reuniones con funcionarios de Hezbolá y facilitó la emisión de pasaportes venezolanos a sus operativos para ocultar sus identidades.

“Ghazi Nassereddine (quien organizó un esquema de cocaína a cambio de armas entre las FARC y Hezbolá) tiene ciudadanía venezolana y trabajó en la embajada venezolana en Damasco, donde organizó reuniones con oficiales de Hezbolá. También usó su posición para distribuir pasaportes venezolanos a operativos de Hezbolá para ocultar sus identidades.”

Venezuela abre sus puertas a Hezbolá



Bajo el mando del fallecido expresidente Hugo Chávez, Venezuela abrió sus puertas a Hezbolá, permitiendo que el grupo estableciera una infraestructura extensa, incluido un sitio de entrenamiento paramilitar en la isla Margarita. Billingslea recordó que ya en 2001 y 2002, mientras servía como subsecretario adjunto de Defensa para Operaciones Especiales en el Pentágono, encontró evidencia de falsificación de documentos en la región y contratos estatales otorgados a empresas fachadas de Hezbolá.

En esa línea, en su discurso, destacó: “También se sabe que el régimen venezolano otorgó contratos a empresas controladas por Hezbolá en ese momento, como un contrato de mayo de 2001 a Saleh Trading LTDA para camisas”.

Hezbolá se expande con Nicolás Maduro



Durante la audiencia, el experto señaló que la influencia de Hezbolá se expandió significativamente tras la llegada de Nicolás Maduro al poder. Billingslea afirmó que la presencia del grupo en Venezuela “creció de manera dramática”, junto con sus conexiones al régimen narcotraficante y al Cártel de los Soles.

Adicionalmente, destacó el rol pivotal del exvicepresidente y ministro de Petróleo Tareck El Aissami al frente de la oficina de pasaportes venezolanos, desde donde El Aissami dirigió y facilitó la emisión de miles de documentos a operativos de Hezbolá y Hamás.

Billingslea señaló que más de 10.400 pasaportes venezolanos se otorgaron a nacionales sirios, libaneses e iraníes desde 2010 hasta 2019. Además, dijo que si bien no cuenta con números más actualizados, que informaciones de la oposición venezolana indican que el número total es de 20.000 pasaportes.



En ese sentido, advirtió que algunos de estos individuos ingresaron a Estados Unidos y mantienen lazos directos con el grupo terrorista.

Además, enfatizó el rol de Venezuela como refugio seguro para el grupo terrorista, especialmente en medio de presiones en Líbano, con reportes que sugieren que hasta 400 comandantes de Hezbolá se reubican en América Latina, principalmente en el país de Maduro.