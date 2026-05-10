El crucero afectado por el brote de hantavirus atracó en Tenerife para evacuar a sus pasajeros

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de mayo, 2026

El crucero Hondius, que sufrió un brote de hantavirus, llegó este domingo de madrugada al puerto de Granadilla, en el sur de la isla española de Tenerife, para la evacuación de sus más de 100 ocupantes, comprobaron periodistas de la AFP.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló que los gobiernos de Estados Unidos, Países Bajos, Irlanda, Alemania, Francia, Reino Unido y Bélgica están enviando aeronaves para repatriar a sus ciudadanos. Asimismo, explicó que la Unión Europea desplegará además dos aviones adicionales para otros pasajeros europeos.

Grande-Marlaska añadió que, una vez todos los pasajeros hayan desembarcado, el buque MV Hondius zarpará hacia los Países Bajos para someterse a un proceso completo de desinfección. Por su parte, la ministra de Sanidad de España, Mónica García, anunció durante una rueda de prensa que los ciudadanos españoles a bordo del crucero serán los primeros en poder abandonar la embarcación. “España puede asegurar al mundo entero que esto será manejado adecuadamente y que no habrá contacto adicional más allá del que ya ha ocurrido en el barco”, dijo García.

El Hondius partió de Argentina el pasado 1 de abril con 114 pasajeros y 61 tripulantes. Desde entonces, tres pasajeros han fallecido, uno de ellos con diagnóstico confirmado de hantavirus, según la Organización Mundial de la Salud. Según la operadora Oceanwide Expeditions, 147 personas permanecen a bordo, y la OMS informó que ninguna presenta síntomas actualmente.

En una carta dirigida a los residentes de Tenerife, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que los pasajeros serán trasladados a tierra en vehículos sellados y custodiados a través de un corredor restringido y aislado del público a su llegada al Puerto de Granadilla, y posteriormente serán trasladados en avión a sus respectivos países. La funcionaria de la OMS, Maria Van Kerkhove, indicó que los equipos sanitarios ya evaluaron el nivel de exposición de cada pasajero y subrayó que la amenaza para la población general sigue siendo baja, detallando que cualquier pasajero que desarrolle síntomas será ubicado en un vuelo separado y trasladado a los Países Bajos para recibir tratamiento.