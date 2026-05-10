Peter Magyar asumió como primer ministro de Hungría y prometió un cambio de sistema

Publicado por Joaquín Núñez 10 de mayo, 2026

Peter Magyar asumió como nuevo primer ministro de Hungría. Tras 16 años de mandato de Viktor Orbán, el líder de 45 años encabezó las celebraciones del cambio de mandato. En su discurso, criticó duramente a su predecesor, incluso utilizando la palabra "tiranía", y se refirió a la necesidad de unir a "toda la patria húngara".

Magyar ganó las elecciones el pasado 12 de abril. Su partido, TISZA, está compuesto por antiguos miembros del Fidesz, desencantados con el liderazgo de Orbán. Aquel domingo, ganó las elecciones con el 53% de los votos y logró una supermayoría en el parlamento húngaro, lo que le permitirá hacer reformas profundas e incluso cambiar la Constitución. El triunfo fue celebrado por diversos líderes europeos, entre ellos los de Alemania, Francia y España.

El nuevo primer ministro había convocado a los húngaros a una celebración a la que denominó "cambio de régimen". Durante el evento, que tuvo lugar en una plaza frente al edificio del parlamento, sus seguidores asistieron portando banderas húngaras y de la Unión Europea, en un claro contraste con el liderazgo de Orbán.

"Hoy, a toda persona amante de la libertad en el mundo le gustaría ser un poco húngaro. Han enseñado al país y al mundo que son las personas más corrientes, de carne y hueso, las que pueden derrotar a la tiranía más despiadada", expresó Magyar durante su discurso.

"Nos han dado el mandato de abrir un nuevo capítulo en la historia de Hungría. No solo de cambiar el gobierno, sino también el sistema. De empezar de nuevo. El pueblo húngaro nos ha dado el mandato de poner fin a décadas de deriva", añadió.

Entre otras cosas, Magyar había prometido continuar con las políticas migratorias, recuperar la relación con la Unión Europea y mejorar el rendimiento de una economía que apenas salió del estancamiento en el primer trimestre. Además, habló de llevar adelante una campaña "anticorrupción" y una reforma de los medios de comunicación públicos, acusándolos de funcionar como máquina de propaganda de Orbán.