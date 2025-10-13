DIRECTO: Israel recupera a los primeros 7 rehenes de Hamás

Publicado por Santiago Ospital 13 de octubre, 2025

Comenzó este lunes el pactado retorno de rehenes israelíes capturados por Hamás. Como parte de la primera fase del plan de paz impulsado por Donald Trump, el grupo terrorista prometió liberar a los 20 secuestrados vivos que todavía permanecían en su poder desde el 7 de Octubre, así como la devolución de 28 cadáveres. A cambio, Israel se comprometió a excarcelar 2000 presos palestinos.

Las devoluciones comenzaron mientras el presidente Trump se encontraba camino a la región, donde hablaría frente al Knesset (parlamento israelí) y se reuniría con negociadores en Egipto para terminar de sellar el pacto para poner fin a la Guerra en Gaza.

10:15 Televisión israelí: Hamás aseguró haber liberado a los 20 rehenes vivos 10:15 13/10/2025 10:15 13/10/2025 El movimiento islamista palestino Hamás ya liberó a los 20 últimos rehenes israelíes que seguían con vida, indicó el lunes la radiotelevisión israelí citando a un alto cargo del país, según AFP.



Las autoridades israelíes habían anunciado antes de las 07H00 GMT el regreso de un primer grupo de siete rehenes vivos. Según la televisión israelí, los 13 restantes ya fueron entregados a la Cruz Roja y pronto estarán con el ejército.



Los veinte liberados este lunes habían sido capturados por los terroristas islamistas en su ataque sorpresa del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, que desencedanó la guerra en Gaza.

