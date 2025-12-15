Así es José Antonio Kast, el líder conservador que ha frenado a la izquierda en Chile

Publicado por Williams PerdomoAlexis Rodríguez 15 de diciembre, 2025

José Antonio Kast es el nuevo presidente electo de Chile. El conservador es un claro defensor de "la defensa de la vida humana, el matrimonio, la familia y la libertad religiosa".

Kast es miembro del movimiento Political Networks for Values, del que forman parte personalidades políticas relevantes, y de muy diversas ideologías, de Europa e Hispanoamérica, entre ellos eurodiputados o altos funcionarios del Consejo de Europa, y líderes de organizaciones civiles de nivel mundial.

"José Antonio es uno de los miembros más antiguos de nuestra Red y fue su presidente durante dos años, periodo en el que consolidó la vocación de PNfV como un nodo generador de sinergias, articulado en torno a una agenda común de valores", escribió el movimiento en un comunicado en el que felicitó a los chilenos por las elecciones presidenciales en las que resultó vencedor Kast.

"Su trayectoria es caracterizada por un firme y valiente compromiso con la dignidad de todo ser humano"

"Su trayectoria, caracterizada por un firme, valiente y sereno compromiso con la dignidad de todo ser humano, la libertad, la cultura de la vida y el fortalecimiento de la familia como pilar de la sociedad, es para todos nosotros una guía y un aliciente", resaltó Political Networks for Values.

Pero Kast no ha escapado de los ataques de los progresistas. Quisieron sacarle punta a unas declaraciones realizadas en 2021 por el flamante ganador de las elecciones en las que aseguró que si "Pinochet viviera ahora votaría por mí". El revuelo mediático que se formó en Chile, y en otros muchos países, lo cortó tajante el propio Kast al subrayar que él no respalda ni ha respaldado nunca ninguna violación de los derechos humanos.

Sus orígenes familiares han sido otro de los motivos utilizados por la oposición para atacar a José Antonio Kast. Sus padres emigraron desde Alemania a Chile en 1950, huyendo de la miseria que padecía todavía ese país cinco años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Una investigación de la agencia AP, repicada en muchas ocasiones por la prensa internacional, señalaba el presunto pasado nazi de su padre, que habría luchado durante esta terrible conflagración en el Ejército alemán. El líder republicano aseguró siempre que su progenitor fue un recluta y no un miembro del Partido Nazi, pese a que en sus filas militaban en marzo de 1945 más de 8,5 millones de alemanes.

El programa político de Kast En su programa político, que es un buen reflejo de su ideario y de su personalidad, figuran el dar al mercado más libertad de acción, reducir en lo posible la participación del Estado en la economía, bajar los impuestos y reducir el gasto público, confiando en que la estabilidad y el orden generen más inversiones y más riqueza para Chile. El líder del Partido Republicano, licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Chile, es un firme defensor del sistema de ahorro individual, tan debatido en el país, de la mejora de las pensiones y del retraso en la edad de jubilación.



Inmigración y seguridad, las prioridades del presidente electo

El candidato de derecha José Antonio Kast arrasó en el balotaje del domingo y será el próximo presidente de Chile. El abogado conservador de 59 años, se impuso con un 58% frente a la comunista Jeannette Jara, que representaba a una coalición de izquierdas y consiguió el 42%, tras el conteo del 86% de los votos.

Asumirá el poder el 11 de marzo por un período de cuatro años.

El devoto católico y padre de nueve hijos promete deportar a casi 340.000 inmigrantes sin papeles y atacar de frente la criminalidad.

Kast cree que Chile "se cae a pedazos". Este fue su tercer intento de llegar a la presidencia, ahora como candidato del Partido Republicano que fundó hace cinco años, porque la derecha tradicional le parecía muy blanda.

Libertad frente al comunismo

La rival de Kast, Jeannette Jara, una abogada de 51 años que fue ministra de Trabajo del Gobierno de Gabriel Boric y redujo la jornada laboral a 40 horas, admitió su derrota rápidamente y prometió una oposición "exigente". En la primera ronda electoral, hace un mes, tanto Jara como Kast obtuvieron un cuarto de los votos, con una ligera ventaja para la izquierdista. Pero los votos de derecha sumaron un 70%, y propulsaron a Kast al Palacio presidencial de La Moneda.