“Respaldamos estas acciones”: María Corina Machado apoya el enfoque agresivo de Trump contra la dictadura de Maduro

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de diciembre, 2025

La líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó este domingo durante una entrevista con CBS News que respaldaba el enfoque que ha asumido el presidente Donald Trump para enfrentar al dictador socialista venezolano Nicolás Maduro, llegando a asegurar que la tiranía que este preside llegaría pronto a su fin. Durante la entrevista, Machado destacó que apoya enteramente las sanciones contra figuras del régimen y que la administración republicana aumenta la presión contra la dictadura.

“Mire, apoyo absolutamente la estrategia del presidente Trump, y nosotros, el pueblo venezolano, le estamos muy agradecidos a él y a su administración, porque creo que es un campeón de la libertad en este hemisferio”, le dijo Machado a la presentadora Margaret Brennan, añadiendo que había dedicado en parte el Nobel que recibió en la capital noruega de Oslo a Trump “porque creo que finalmente ha puesto a Venezuela donde debe estar, en términos de una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Machado explicó que “No estamos enfrentando una dictadura convencional”

Asimismo, la líder de la oposición venezolana resaltó que “respaldamos estas acciones porque, Margaret, no estamos enfrentando una dictadura convencional. Se trata de una estructura criminal muy compleja que ha convertido a Venezuela en un refugio seguro para el crimen internacional y actividades terroristas, empezando por Rusia, Irán, Cuba, Hezbolá, Hamás, la guerrilla colombiana y los cárteles de la droga que operan libremente y son dirigidos en asociación con Maduro y su régimen”.

Al ser consultada sobre si desea ver más presión por parte de Washington contra la tiranía de Maduro, Machado afirmó: “Queremos todas las acciones legales a través de las fuerzas del orden… no solo de Estados Unidos, sino también de otros países del Caribe, América Latina y Europa, que bloqueen aún más las actividades ilegales del régimen, ¿por qué?, porque necesitamos aumentar el costo de permanecer en el poder por la fuerza. Una vez que se llega al punto en el que el costo de quedarse en el poder es mayor que el costo de dejarlo, el régimen se desmoronará. Y ese es el momento en el que avanzamos hacia una transición negociada”.