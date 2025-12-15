China: Jimmy Lai, magnate de los medios de comunicación, condenado por cargos relacionados con la seguridad nacional

Publicado por Williams Perdomo 15 de diciembre, 2025

El magnate de los medios de comunicación prodemocráticos de Hong Kong Jimmy Lai fue declarado culpable de los tres cargos que se le imputaban en su juicio por delitos contra la seguridad nacional celebrado el lunes, unas condenas que los grupos de defensa de los derechos denunciaron como la puntilla a la libertad de prensa en el centro financiero chino.

Los fiscales declararon que Lai era el cerebro de dos conspiraciones para pedir a países extranjeros que sancionaran, bloquearan o tomaran medidas contra Hong Kong o China, y le acusaron de publicar material que "excitaba la desafección" contra el gobierno.

Este hombre de 78 años, que se declaró inocente, puede ser condenado a cadena perpetua. Puede apelar contra las condenas..

"No hay duda de que (Lai) había albergado su resentimiento y odio hacia la RPC", dijo la juez Esther Toh al tribunal, refiriéndose a la República Popular China. Dijo que Lai había invitado a Estados Unidos a "ayudar a derrocar" al Gobierno chino, "con la excusa de ayudar al pueblo de Hong Kong".

Lai es ciudadano británico, y el gobierno del Reino Unido condenó su "persecución por motivos políticos" en un comunicado el lunes en el que pedía su liberación.

Impasible mientras se leían los veredictos

El magnate de los medios de comunicación, vestido con una rebeca verde claro y una chaqueta gris, escuchó impasible mientras se leían los veredictos. Saludó con la cabeza a su esposa Teresa y a su hijo Lai Shun-yan en la tribuna del público mientras abandonaba el tribunal, según pudo comprobar un reportero de la AFP.

El abogado defensor, Robert Pang, dijo a los periodistas que Lai estaba "de buen humor" y que tendrían que leer el veredicto de 886 páginas antes de decidir sus próximos pasos.

Representantes consulares de EEUU, la UE y Francia estuvieron en el tribunal, así como veteranos del campo prodemocrático de Hong Kong, entre ellos el cardenal Joseph Zen y la ex legisladora Emily Lau.

El Ministerio de Exteriores de Australia expresó "fuertes objeciones" a la "amplia aplicación" de una ley de seguridad nacional que fue impuesta por Pekín tras las enormes y en ocasiones violentas protestas prodemocráticas de 2019.

Pekín contraatacó a las críticas internacionales, diciendo que se oponía al "desprestigio del sistema judicial de Hong Kong por parte de ciertos países".

Su Gobierno apoya a Hong Kong a la hora de "castigar los actos criminales que ponen en peligro la seguridad nacional", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, en una rueda de prensa ordinaria.

Consternación

Lai, que fundó el periódico Apple Daily, ahora clausurado, lleva entre rejas desde 2020. Su caso ha sido ampliamente criticado como un ejemplo de erosión de las libertades políticas bajo la ley de seguridad nacional.

"La previsibilidad del veredicto de hoy no lo hace menos consternador: la condena de Jimmy Lai parece el toque de difuntos para la libertad de prensa en Hong Kong", ha declarado Amnistía Internacional en un comunicado.

Reporteros sin Fronteras condenó la "condena ilegal", mientras que el Comité para la Protección de los Periodistas la calificó de "farsa".

La Asociación de Periodistas de Hong Kong describió un clima mediático hongkonés de autocensura y miedo.

Eric Lai, investigador de Derecho Asiático en la Universidad de Georgetown, afirmó que el veredicto reivindicaba las preocupaciones sobre un juicio justo porque "la mayoría de los actos de Jimmy Lai relacionados con fuerzas extranjeras se llevaron a cabo antes de que se promulgara (la ley de seguridad)".

Tanto la agencia de seguridad nacional de Pekín en Hong Kong como su Oficina de Enlace en la ciudad calificaron a Lai de "peón" de las fuerzas antichinas.

Un antiguo empleado del Apple Daily apellidado Chan recordó antes de que se dictaran las sentencias que Lai deseaba una China libre y democrática.

"Amaba mucho al país, sólo que no amaba al régimen. (La situación) es absurda", dijo Chan a la AFP.

Preocupación por su salud

Lai parecía más delgado el lunes que cuando ingresó en prisión preventiva, según pudo comprobar un reportero de la AFP, y algunos de sus partidarios que se congregaron al amanecer frente al tribunal expresaron su preocupación por su bienestar.

"Realmente quiero ver qué está pasando con 'el jefe', para ver si su salud se ha deteriorado", dijo Tammy Cheung, que trabajó en el periódico de Lai durante casi dos décadas.

La hija de Lai, Claire, dijo a la AFP la semana pasada que su padre, diabético, había "perdido una cantidad muy significativa de peso" y mostró signos de caries en las uñas y los dientes.

El superintendente jefe de la policía de seguridad nacional, Steve Li, dijo a la prensa el lunes que las preocupaciones de Claire Lai eran por untamiento.

Las autoridades han dicho que Lai estaba recibiendo una atención "adecuada y completa", y que había estado recluido en régimen de aislamiento "a petición propia".