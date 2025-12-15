José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile tras arrasar en las elecciones

Publicado por Víctor Mendoza 14 de diciembre, 2025

El candidato de derechas José Antonio Kast arrasó en el balotaje del domingo y será el próximo presidente de Chile. El abogado conservador de 59 años, se impuso con un 58% frente a la comunista Jeannette Jara, que representaba a una coalición de izquierdas y consiguió el 42%, tras el conteo del 86% de los votos.

Asumirá el poder el 11 de marzo por un período de cuatro años.

El devoto católico y padre de nueve hijos promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

"Ya estábamos bien cansados a nivel país del desgaste económico (...) Se extrañaba la derecha", sostuvo Maribel Saavedra, una votante de Kast de 42 años que abría un champán frente al comando de campaña del presidente electo.

Esta asistenta social dijo esperar que Kast "refuerce el país con trabajo" y "regularice el tema inmigratorio".

La rival de Kast, una abogada de 51 años que fue ministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric y redujo la jornada laboral a 40 horas, admitió su derrota rápidamente y prometió una oposición "exigente".

El presidente argentino Javier Milei fue el primero de América Latina en felicitar a su "amigo" Kast. "Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada", afirmó en la red social X.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también le felicitó y dijo que espera cooperar con Kast para "fortalecer la seguridad pública, poner fin a la migración ilegal y revitalizar nuestra relación comercial".

Kast cree que Chile "se cae a pedazos". Este fue su tercer intento de llegar a la presidencia, ahora como candidato del Partido Republicano que fundó hace cinco años, porque la derecha tradicional le parecía muy blanda.

En sus actos públicos, detrás de un vidrio blindado en uno de los países más seguros de la región, este exdiputado presentó a Chile casi como un Estado fallido dominado por el narco, que se aleja del "milagro económico" que lo tornó una de las naciones más exitosas de Latinoamérica.

Un 63% de los chilenos afirman que el crimen y la violencia son su mayor preocupación, seguidos por el bajo crecimiento económico, según un sondeo Ipsos de octubre.

Sin embargo, la percepción del miedo en Chile es mucho mayor de lo que indican las cifras reales de criminalidad.

Los homicidios se duplicaron en la última década, aunque están en baja hace dos años. No obstante, hay un alza de delitos como el secuestro y la extorsión, tras la irrupción de bandas venezolanas, colombianas y peruanas, como el Tren de Aragua.

Un voto por temor al comunismo

En la primera ronda electoral, hace un mes, tanto Jara como Kast obtuvieron un cuarto de los votos, con una ligera ventaja para la izquierdista. Pero los votos de derecha sumaron un 70%, y propulsaron a Kast al palacio presidencial de La Moneda.

Desde 2010 la derecha y la izquierda se alternan en el poder en Chile en cada elección presidencial. El voto fue obligatorio en estas presidenciales por la primera vez en más de una década.

Si Kast gana "no hay que pensar que tiene un mandato súper fuerte para hacer lo que quiere", porque mucha gente lo vota por temor a Jara, estimó Robert Funk, profesor de ciencia política de la Universidad de Chile.

Con información de AFP.