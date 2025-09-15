China acusa a Nvidia de violar las leyes antimonopolio del país en plena tensión comercial
La acusación se produce en un momento de crecientes tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, al tiempo que ambos países mantuvieron conversaciones en España sobre acuerdos respecto a la propiedad de TikTok.
China intensificó el lunes su escrutinio sobre NVIDIA, el principal fabricante de chips del mundo, acusándolo de violar las leyes antimonopolio del país.
La Administración Estatal de Regulación del Mercado anunció, a través de un comunicado, que una investigación preliminar determinó que la empresa tecnológica incumplió las condiciones impuestas tras la adquisición de Mellanox Technologies en 2020, por 6.900 millones de dólares. Aunque no se especificaron sanciones, el regulador chino señaló que continuará con "una investigación más exhaustiva".
Por su parte, un portavoz de NVIDIA negó las acusaciones chinas y respondió: “Cumplimos con la ley en todos los aspectos. Seguiremos cooperando con todas las agencias gubernamentales pertinentes mientras evalúan el impacto de los controles de exportación en la competencia en los mercados comerciales”, según reseña Breitbart.
El anuncio se produce en un momento de crecientes tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, al tiempo que ambos países mantuvieron conversaciones en Madrid sobre acuerdos comerciales sobre la empresa TikTok.
Tensiones entre EEUU y China sobre los chips
El sábado, el Ministerio de Comercio de China inició una investigación antidumping sobre chips analógicos importados de EEUU fabricados por empresas como Texas Instruments y ON Semiconductor, además de una pesquisa antidiscriminación contra medidas estadounidenses que afectan al sector chino de chips.
Un día antes, el viernes, EEUU sancionó a dos empresas chinas acusadas de adquirir equipos estadounidenses para SMIC (Northern Integrated Circuit Manufacturing Corp), el mayor fabricante de chips de China.
EEUU llega a un "marco" de acuerdo sobre TikTok
Bessent afirmó que se alcanzó un acuerdo sobre el “marco” respecto a la propiedad de TikTok y que se ampliarán más detalles a futuro, donde se espera que el presidente, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, completen el acuerdo total el viernes.