Trump afirma que China se ha vuelto "muy hostil" tras imponer tarifas portuarias a barcos operados o construidos por EEUU
El presidente dijo que "parece que no hay motivo para reunirme con Xi Jinping" tal y como tenían programado hacer dentro de dos semanas en Corea del Sur.
El presidente Donald Trump calificó a China de "muy hostil" después de que el régimen comunista anunciase este viernes que aplicará tarifas portuarias a todos los barcos operados o construidos por Estados Unidos que atraquen en puertos chinos.
Unos impuestos que Pekín comenzará a cobrar a partir del 14 de octubre serán de 56 dólares por tonelada neta hasta abril. A partir de esa fecha, la tarifa aumentará hasta los 89 dólares e irán incrementándose anualmente.
A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump detalló que China está avisando a todos los países de que quiere "imponer controles" a todas las exportaciones, sea cual sea el producto. Algo que, según el presidente, "atascaría los mercados y dificultaría la vida de prácticamente todos los países del mundo", incluso a China.
"¡Están sucediendo cosas muy extrañas en China! Se están volviendo muy hostiles y están enviando cartas a países de todo el mundo en las que dicen que quieren imponer controles a la exportación de todos y cada uno de los elementos de producción relacionados con las tierras raras y prácticamente cualquier otra cosa que se les ocurra, incluso si no se fabrica en China", dijo el presidente.
"Nadie ha visto nunca nada parecido, pero, en esencia, esto 'atascaría' los mercados y dificultaría la vida de prácticamente todos los países del mundo, especialmente a China", añadió el presidente.
Trump también informó de que varios países "se han puesto en contacto" con su Administración porque "están muy enfadados por esta gran hostilidad comercial".
Trump: "Parece que no hay motivo para reunirme con Xi Jinping"
La decisión de China de imponer aranceles ha hecho que Trump se replantee si es necesario reunirse o no con Xi Jinping en Corea del Sur dentro de dos semanas, tal y como había programado cuando el presidente habló vía telefónica con su homólogo chino.
"No he hablado con el presidente Xi porque no había motivo para hacerlo. Esto fue una verdadera sorpresa, no solo para mí, sino para todos los líderes del mundo libre. Iba a reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivo para hacerlo", señaló Trump.
El presidente concluyó afirmando que contrarrestará "financieramente" a China si continúa abriendo brechas en el ámbito comercial.