Un enviado y el yerno de Trump viajarán a Egipto para negociar la liberación de rehenes en Gaza

Witkoff y Kushner estarán en el país árabe para concluir las condiciones de las liberaciones, declaró a la AFP un funcionario de la presidencia estadounidense bajo condición de anonimato.

El enviado especial a Oriente Medio, Steve Witkoff (D), y Jared KushnerAFP

Diane Hernández
Diane Hernández

(AFP) El enviado del presidente Donald Trump para Oriente Medio, Steve Wikoff, y su yerno Jared Kushner viajarán a Egipto para ultimar las negociaciones sobre los términos de la liberación de los rehenes en Gaza, tras la aceptación por parte de Hamás del plan estadounidense, anunció este sábado la Casa Blanca.

Witkoff y Kushner estarán en el país árabe para concluir las condiciones de las liberaciones, declaró a la AFP un funcionario de la presidencia estadounidense bajo condición de anonimato. Hasta el momento no ha trascendido la fecha del encuentro. 

Trump instó el viernes a Israel a "cesar de inmediato el bombardeo de Gaza" para permitir la liberación de los rehenes después de que el grupo palestino anunciara la aceptación de su plan.

La negociación en Egipto

Un alto funcionario de Hamás fue el primero en anunciar este sábado que Egipto organizaría una conferencia para que las facciones palestinas decidan sobre el futuro de la Franja de Gaza después de la guerra, luego de que el grupo aceptara liberar rehenes bajo un plan de cese del fuego estadounidense.

Egipto acogerá un "diálogo intrapalestino sobre la unidad palestina y el futuro de Gaza, incluida la administración de la Franja de Gaza", declaró el responsable a la AFP.

Hamás confirmó el viernes que liberaría a los rehenes retenidos en Gaza bajo el plan de alto el fuego del presidente Donald Trump, pero no abordó la cuestión de su desarme y su exilio del territorio palestino después del final de la guerra.

