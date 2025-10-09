Tras el histórico acuerdo entre Israel y Hamás, voces de EEUU y el mundo piden el Premio Nobel de la Paz para Trump

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 8 de octubre, 2025

El anuncio del presidente Donald Trump sobre un alto el fuego entre Israel y Hamás provocó reacciones inmediatas en todo el mundo, con múltiples dirigentes, aliados y analistas pidiendo que el mandatario sea reconocido con el Premio Nobel de la Paz por su papel en la negociación. Desde Washington hasta Buenos Aires, las redes se inundaron de mensajes celebrando el histórico acuerdo de paz y destacando la magnitud del logro diplomático.

Entre las primeras voces internacionales estuvo el presidente argentino Javier Milei, quien felicitó a Trump “por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás” y anunció que firmará su candidatura para el Nobel de la Paz, calificando su contribución como “extraordinaria” y recordando que “cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo”.

Felicitaciones al Presidente @realDonaldTrump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás, quienes hoy, a un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los… https://t.co/skzRu9HjIS — Javier Milei (@JMilei) October 8, 2025

En Estados Unidos, legisladores republicanos y figuras públicas salieron rápidamente a respaldar la idea del Nobel. La congresista Nancy Mace escribió: “NOBEL PEACE PRIZE!”, mientras que el senador Roger Marshall lo calificó como “el pacificador definitivo”, afirmando que gracias a su liderazgo “el mundo es hoy un lugar más seguro”.

Congratulations to President @realDonaldTrump — the ultimate peacemaker. Because of his leadership, the world is a safer, more peaceful place tonight, and families across the region will soon be reunited with their loved ones. Nobel Peace Price worthy! pic.twitter.com/uA3sgYo7ca — Dr. Roger Marshall (@RogerMarshallMD) October 8, 2025

Asimismo, el representante republicano de Texas Dan Crenshaw pidió “un reconocimiento serio” y recordó que “comenzó su primer mandato con los Acuerdos de Abraham y en el primero de su segundo mandato ha logrado lo que parecía imposible”.

“Si él no obtiene el Nobel de la Paz, entonces nadie lo merece”, concluyó.

También se pronunciaron otros aliados del presidente. La senadora Cynthia Lummis celebró que “tras dos años de horrífica violencia y pérdidas inimaginables, tenemos un acuerdo por la paz en Oriente Medio”, y elogió el papel de Trump en la liberación de rehenes y la reducción de la violencia.

Asimismo, cruzando líneas partidistas, el senador demócrata John Fetterman elogió el esfuerzo de Trump: "Felicito a @POTUS por este histórico plan de paz que libera a todos los rehenes. Ahora es posible lograr una paz duradera en la región. Nuestros partidos son diferentes, pero tenemos un compromiso férreo compartido con Israel y su pueblo".

I congratulate @POTUS on this historic peace plan that releases all the hostages.



Now, enduring peace in the region is possible.



Our parties are different but we have a shared ironclad commitment to Israel and its people. pic.twitter.com/iGb1PE93VH — U.S. Senator John Fetterman (@SenFettermanPA) October 8, 2025

El hijo del mandatario, Eric Trump, impulsó la campaña para el reconocimiento en redes sociales: “Retuitea si crees que @realDonaldTrump merece el Premio Nobel de la Paz”.

También se pronunciaron otros aliados del presidente. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirmó que “sin duda, el presidente Trump debería recibir el Premio Nobel de la Paz”, y el editor en jefe de The Daily Wire, Brent Scher, ironizó: “Antes se debatía si Trump merecía un Nobel de la Paz. Ahora está claro: deberían renombrar el premio por Donald Trump".

There was a lot of debate over whether Donald Trump deserved a Nobel Peace Prize.



Now it’s clear: They should rename the prize for Donald Trump. — Brent Scher (@BrentScher) October 9, 2025

En las últimas semanas, quedó claro que el premio es un objetivo para el presidente Trump, quien realizó varias declaraciones a la prensa donde dejó entrever interés genuino por el reconocimiento.

De hecho, un dirigente de Hamás, Abu Marzouk, afirmó ante la prensa que Trump “está muy ansioso por el Premio Nobel de la Paz y quiere resolver el problema hoy o mañana para que la votación esté a su favor”, en alusión a la presión estadounidense para concretar el alto el fuego en los plazos fijados.

Senior Hamas leader on Trump: “He is very eager for the Nobel Peace Prize, and therefore he wants the problem solved today or tomorrow so that the vote… will be in his favor."



Amazing stuff. pic.twitter.com/E52Zla0yjj — Richard Hanania (@RichardHanania) October 8, 2025

El 6 de octubre, el Hostages and Missing Families Forum —que representa a las familias de los secuestrados y asesinados por Hamás— remitió una carta al Comité Noruego del Nobel de la Paz para pedir que el premio se conceda a Donald Trump: “Hoy escribimos con el corazón lleno de gratitud y un profundo sentido de urgencia para instarlos a otorgar el Premio Nobel de la Paz al presidente Donald J. Trump”. En el texto, subrayan que “la determinación del presidente Trump para traer la paz hizo posible lo que muchos dijeron que era imposible”.

The Hostages Families Forum wrote today to the Nobel committee in support of awarding President Trump the Nobel Peace Prize for his efforts to release the hostages and end the war in Gaza pic.twitter.com/qLPn5Twn9d — Barak Ravid (@BarakRavid) October 6, 2025

Diversos analistas internacionales también destacaron el logro. El politólogo Ian Bremmer escribió: “Si Trump consigue un acuerdo en Gaza —rehenes liberados, combates terminados, tropas israelíes retiradas—, merece el crédito de todos. Ciertamente tendrá el mío”. La periodista Meghan McCain coincidió: “Si Trump logra poner fin a la guerra en Israel y Palestina, absolutamente merece ganar el Nobel”.

if trump gets a gaza deal—the hostages released, the fighting over, israeli troops withdraw—he deserves everyone’s credit.



he’ll certainly have mine. — ian bremmer (@ianbremmer) October 8, 2025

El impacto del anuncio incluso se reflejó en los mercados de predicción: en la plataforma Polymarket, las probabilidades de que Trump obtenga el Nobel aumentaron del 2 % al 6 % en cuestión de horas. El premio se entregará este viernes, 10 de octubre, en Noruega.

A dos años exactos del ataque de Hamás contra Israel que desató la guerra en Gaza, el alto el fuego impulsado por Washington representa no solo un hito diplomático en Medio Oriente, sino también una victoria cargada de simbolismo político para Trump, quien desde hace meses sostiene que su política exterior busca frenar las guerras en el mundo y restaurar la estabilidad global.