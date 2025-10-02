Encuesta: la gran mayoría de los venezolanos opositores apoya a EEUU y quiere que Trump sea agresivo con Maduro

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 1 de octubre, 2025

Mientras la Administración Trump aumenta notoriamente la presión contra el régimen de Nicolás Maduro, una encuesta arrojó que la gran mayoría de venezolanos opositores respaldan las acciones de la Casa Blanca y apoyan un enfoque agresivo contra el dictador socialista.

Según una encuesta de la firma británica Panterra, elaborada en territorio venezolano del 21 al 31 de agosto de 2025 entre 1.200 adultos, la mayoría de los venezolanos consideran a Nicolás Maduro un líder “ilegítimo” y se sienten representados por el liderazgo de María Corina Machado, principal opositora al régimen chavista. En ese sentido, la mayoría de los opositores en Venezuela considera positivas las acciones que la Administración Trump está tomando contra Maduro y sus aliados.

Según la encuesta, el 70% de la muestra no se identifica con el chavismo (45% se considera opositor y un 25% dice que “ni chavista ni oposición”). A nivel general, el 63% de los encuestados no considera legítimo a Nicolás Maduro, frente al 33% que sí lo hace, número que coincide con los resultados electorales de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el opositor Edmundo González venció a Nicolás Maduro por un margen de 67%-30%. Al final, la autoridad electoral, que responde al chavismo, dio a Maduro ganador, aunque las actas electorales mostraran resultados favorables a la oposición.

La muestra también arroja un claro alineamiento con las políticas de Trump. Entre los “no chavistas”, el 75% cree que Venezuela debería ser aliada de EEUU y 61% afirma que tendría una opinión más favorable del presidente Trump si ayuda a sacar a Maduro del poder.

Preguntados por las acciones preferidas por parte de la Casa Blanca, el 30% respalda apresar a Maduro y a su segundo al mando, Diosdado Cabello, por sus vínculos con el narcotráfico. Asimismo, 17% pide sanciones económicas severas contra el régimen chavista; otro 17% exige sanciones individuales; y un 10% directamente intervención militar. Sumadas todas las posiciones, la opción de “mano dura” (intervención o aprehensiones de Maduro y Diosdado) alcanzan un sólido y mayoritario 40%. Solo 8% prefiere la neutralidad de EEUU y apenas un 7% negociar con el régimen chavista.

El contexto de la encuesta se produce en medio de la ofensiva antinarcóticos de Trump. Los resultados se producen mientras la Casa Blanca impulsa una campaña contra el crimen organizado transnacional, incluido un importante despliegue militar en el Mar Caribe, el aumento de la recompensa por Maduro a $50.000.000 (la más alta en la historia del país), y las designaciones del Cártel de los Soles y del Tren de Aragua como organizaciones terroristas.

En ese marco, más de la mitad de los “no chavistas” encuestados declara sentirse “esperanzado” ante tres titulares recientes: recompensa de $50 millones por Maduro (58%), señalamiento de Maduro como jefe del Cártel de los Soles (55%) y la designación del Cártel como grupo terrorista con amenaza de acciones militares (53%).

Además, 61% coincide con que “Venezuela es un narcoestado”; solo un 25% de los encuestados juzga esa calificación como” exagerada”.

Asimismo, una gran mayoría de no chavistas (77%) cree que familiares o sus amigos en EEUU volverían al país si hay elecciones democráticas y cambio de régimen, y el 86% sostiene que una Venezuela democrática sería aliado confiable de EEUU si Trump contribuye a la salida de Maduro. Sobre las razones para liberar a Venezuela del yugo de Maduro, el 44% responde “porque es lo correcto para el pueblo venezolano” y un 38% destaca el retorno de la diáspora.

Sobre el liderazgo opositor, la hegemonía claramente sigue en poder de María Corina Machado, quien es, por amplio margen, la que mejor representa la unidad de la oposición (55%).

Asimismo, el 54% de los “no chavistas” dice confiar totalmente en Machado; 24% “confía poco” y 16% “no confía en lo absoluto”. En favorabilidad personal entre no chavistas, Machado registra un 66% de imagen positiva frente a un 26% negativa. Edmundo González, el presidente electo del año pasado, tiene un 59% de imagen favorable frente al 30% de imagen negativa. Además, otros políticos venezolanos considerados opositores, como Manuel Rosales (22/65) y Henrique Capriles (18/70), exhiben saldos muy desfavorables debido a sus posturas ambiguas y a veces cercanas a Maduro. En cuanto al rumbo inmediato, 69% de los encuestados quiere que Machado siga liderando; solo 12% sugiere que entregue la conducción u opere desde el exterior.

Consultados por el papel de EEUU y su rol en el caso Venezuela, 60% de los no chavistas pide apoyar el liderazgo de Machado y Edmundo González, frente al 16% que respalda negociar con el dictador Maduro.

Tras la encuesta, a más de un año del fraude electoral del 28 de julio en Venezuela, el panorama sigue siendo claro: la mayoría de los venezolanos respalda una potencial alianza con EEUU y demanda presión máxima —judicial, económica e incluso militar— para forzar la salida de Maduro, con Machado a la cabeza de la oposición venezolana.