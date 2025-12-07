Nigeria confirma la liberación de 100 niños secuestrados en una escuela católica

Publicado por Sabrina Martin 7 de diciembre, 2025

El Gobierno de Nigeria confirmó la liberación de los 100 estudiantes que permanecían en cautiverio desde noviembre, cuando un grupo armado irrumpió en la escuela católica St. Mary’s, en el estado de Níger. La noticia fue divulgada este domingo por la cadena local Channels Television, que informó que los menores ya están bajo custodia gubernamental.

Un secuestro que paralizó a la comunidad

Los niños y varios empleados fueron capturados el 21 de noviembre por hombres armados que atacaron el internado en Papiri, una zona golpeada con frecuencia por bandas criminales.

Unos 50 alumnos escaparon ese mismo día, pero durante semanas no hubo información sobre el paradero de los demás menores —algunos muy pequeños— ni del personal retenido.

La Asociación Cristiana de Nigeria había informado que 12 trabajadores de la escuela también estaban en manos de los secuestradores. El ataque generó preocupación entre comunidades cristianas que denuncian que escuelas e iglesias siguen siendo blanco de la violencia.

Persisten los secuestros en escuelas

El caso volvió a evidenciar que, más de diez años después del secuestro de Chibok, los ataques a centros educativos continúan en el país. El problema se ha convertido en un punto de atención para Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha mantenido a Nigeria en la lista de “países de particular preocupación” por denuncias de abusos contra cristianos.