Nigeria confirma la liberación de 100 niños secuestrados en una escuela católica
Los estudiantes y varios empleados fueron capturados el 21 de noviembre por hombres armados que irrumpieron en una zona frecuentemente afectada por bandas criminales.
El Gobierno de Nigeria confirmó la liberación de los 100 estudiantes que permanecían en cautiverio desde noviembre, cuando un grupo armado irrumpió en la escuela católica St. Mary’s, en el estado de Níger. La noticia fue divulgada este domingo por la cadena local Channels Television, que informó que los menores ya están bajo custodia gubernamental.
Un secuestro que paralizó a la comunidad
Los niños y varios empleados fueron capturados el 21 de noviembre por hombres armados que atacaron el internado en Papiri, una zona golpeada con frecuencia por bandas criminales.
Unos 50 alumnos escaparon ese mismo día, pero durante semanas no hubo información sobre el paradero de los demás menores —algunos muy pequeños— ni del personal retenido.
La Asociación Cristiana de Nigeria había informado que 12 trabajadores de la escuela también estaban en manos de los secuestradores. El ataque generó preocupación entre comunidades cristianas que denuncian que escuelas e iglesias siguen siendo blanco de la violencia.
Política
Rubio anuncia la restricción de visados para los responsables del genocidio cristiano en Nigeria
Carlos Dominguez
Persisten los secuestros en escuelas
El caso volvió a evidenciar que, más de diez años después del secuestro de Chibok, los ataques a centros educativos continúan en el país. El problema se ha convertido en un punto de atención para Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha mantenido a Nigeria en la lista de “países de particular preocupación” por denuncias de abusos contra cristianos.