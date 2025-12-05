Jesús Romero, Capitán de Corbeta retirado, dice en VOZ News: "El ‘Pollo’ Carvajal estaría apuntando a un indulto al estilo Juan Orlando Hernández”

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de diciembre, 2025

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó al Capitán de Corbeta retirado de la Marina de los Estados Unidos, Jesús Romero, sobre todo lo relacionado a la presunta carta enviada por el narcotraficante y exjefe de inteligencia del régimen chavista, Hugo Carvajal, al presidente Donald Trump.

“El momento en el que esta carta sale a luz me llama la atención porque viene luego del indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Lo que si es cierto es que en esta carta Carvajal está diciendo que él es testigo de ciertos eventos ilegales que cometió el régimen de Venezuela, entre ellos conspiración ilícita con los cubanos y rusos para materializar ataques clandestinos contra intereses norteamericanos. […] Es muy posible que Carvajal y su bufete de abogados estén buscando algún tipo de beneficio con el Departamento de Justicia para obtener algún tipo de indulto similar al que obtuvo el presidente Hernández. […] Los demócratas ahora ven a Nicolás Maduro como si fuera una caperucita roja. Los demócratas solo están buscando una excusa para detener al presidente Trump en su operación contra los terroristas”, dijo Romero.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.