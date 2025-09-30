Maduro se otorga poderes militares especiales ante la posibilidad de una ofensiva de EEUU

Publicado por Virginia Martínez 29 de septiembre, 2025

El dictador venezolano Nicolás Maduro firmó un decreto de “conmoción externa” que le otorga facultades extraordinarias en materia de defensa y seguridad frente a lo que califica como “amenazas” de Estados Unidos. La medida incluye la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la militarización de servicios públicos e industrias estratégicas, así como el cierre de fronteras terrestres, marítimas y aéreas en caso de un eventual ataque.

La ilegítima vicepresidente Delcy Rodríguez confirmó este lunes que el decreto “se activaría de manera inmediata” en caso de “cualquier tipo de agresión” y aseguró que entrega al jefe de Estado poderes especiales para tomar control directo de sectores clave del país. De acuerdo con lo establecido en la Constitución venezolana, el decreto tendrá una vigencia inicial de 90 días, prorrogables por un período igual.

EEUU intensifica su mensaje contra las redes criminales

La decisión de Maduro ocurre en medio de un incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, donde una flota naval se encuentra desplegada para reforzar operaciones antidrogas. En las últimas semanas, las fuerzas de EEUU han interceptado embarcaciones procedentes de Venezuela que, según Washington, transportaban drogas ilícitas.

Paralelamente, el Departamento de Estado divulgó un video en el que reafirma el compromiso de la Administración Trump de combatir el narcoterrorismo en la región. “La Administración Trump desmantelará, desarticulará y eliminará las organizaciones terroristas extranjeras. Liberaremos al hemisferio occidental del control de los narcoterroristas”, señala el mensaje oficial.

El material también recuerda que Maduro enfrenta cargos en EEUU por narcotráfico y liderar el llamado Cártel de los Soles. Washington mantiene sobre él una recompensa de 50 millones de dólares, la más alta impuesta hasta ahora contra un jefe del crimen organizado.

Evaluaciones de posibles acciones militares De acuerdo con reportes de NBC News, funcionarios estadounidenses evalúan opciones militares que podrían activarse en las próximas semanas. Entre ellas estaría el uso de drones para atacar laboratorios de drogas y objetivos vinculados a líderes criminales en territorio venezolano.

Señalamientos contra Estados Unidos

Durante un encuentro con diplomáticos este lunes, Rodríguez acusó directamente a Washington de “amenazar a Venezuela” y señaló al senador republicano Marco Rubio como uno de los principales impulsores de la presión internacional contra el chavismo.