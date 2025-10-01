Publicado por Diane Hernández 1 de octubre, 2025

Las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua fueron excluidas, otra vez, de la lista de países invitados para la celebración de la X Cumbre de las Américas, que tendrá lugar la primera semana de diciembre en República Dominicana, informó este martes el país organizador.

Los tres países fueron igualmente marginados de la edición anterior de Los Ángeles en 2022, al ser señalados de ser regímenes dictatoriales.

República Dominicana, que asumió en 2023 la presidencia pro tempore de la Cumbre las Américas, explicó que la decisión este año "responde a un criterio estrictamente multilateral" en un contexto de "polarización política" y en favor de "priorizar el éxito del encuentro".

"Favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro", indicó un comunicado oficial de la cancillería dominicana.

Regímenes fuera de la OEA La Cumbre de las Américas, lanzada bajo la iniciativa de Estados Unidos en 1994, está actualmente coordinada junto a la Organización de los Estados Americanos (OEA).



El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano recuerda que el reglamento impone limitaciones específicas sobre la participación de países que no forman parte de ese organismo.

En eventos anteriores Cuba, Nicaragua y Venezuela sí asistieron: en la XXVIII Cumbre Iberoamericana celebrada en Santo Domingo en 2023 y en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2017, las tres dictaduras excluidas ahora fueron invitadas y participaron activamente.

Reacción de Cuba sobre la exclusión

Cuba rechazó su exclusión, junto con Venezuela y Nicaragua, de la X Cumbre de las Américas, y acusó a EEUU de ser responsable de esa "decisión impuesta" al país anfitrión.

En un mensaje en X, el canciller del régimen castrista, Bruno Rodríguez, aseguró que el evento se realizará "sobre la exclusión y coerción" y vaticinó que, por tanto, la Cumbre "está condenada al fracaso".

"Expresamos profunda preocupación y rechazo a la decisión impuesta por el Gobierno de EEUU a República Dominicana de excluir a tres países, entre ellos Cuba, de la X Cumbre de las Américas", escribió el ministro de Exteriores de la isla más grande del Caribe.

Las autoridades dominicanas aclararon que mantienen una relación bilateral de "características propias" con cada uno de estos países: ininterrumpida con Cuba y "cordiales" con Nicaragua, mientras que con Venezuela la relación quedó suspendida tras la denuncia de fraude en las pasadas elecciones.