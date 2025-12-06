Sudáfrica: al menos once muertos en un tiroteo en un albergue de trabajadores

Un agente del Servicio de Policía de Sudáfrica-Imagen de Archivo AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 6 de diciembre, 2025

Hombres armados asaltaron un albergue de trabajadores en Pretoria, la capital de Sudáfrica, el sábado y mataron al menos a once personas, entre ellas un niño de tres años, informó la policía. Entre los muertos se encuentran además un menor de doce años y una adolescente de 16.

De acuerdo a las autoridades, diez personas murieron en el lugar de los hechos, en el municipio de Saulsville, a unas 11 millas al oeste de Pretoria, mientras que otra persona murió en el hospital.

"Un total de 25 personas fueron tiroteadas", de las que catorce fueron hospitalizadas, indicó la portavoz de la policía Athlenda Mathe. "Un incidente realmente desafortunado. La policía solo fue alertada de este suceso alrededor de las seis", añadió.

Se trata del último de una serie de tiroteos que han conmocionado a este país de 63 millones de habitantes lastrado por la delincuencia.

A sangre fría

El incidente se produjo cuando tres hombres armados irrumpieron en el recinto alrededor de las 4:30 am (hora local) y dispararon indiscriminadamente contra un grupo de individuos que estaban bebiendo. Hasta el momento se desconocen los motivos del tiroteo y no se han realizado detenciones.

Sudáfrica, el país más industrializado del continente, lucha contra una delincuencia y una corrupción muy arraigadas, alentadas por organizaciones criminales. Según datos policiales, entre abril y septiembre de este año una media de 63 personas fueron asesinadas cada día en el país.