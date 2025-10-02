Estados Unidos ayudará a Ucrania a lanzar misiles de largo alcance contra "objetivos energéticos" dentro en Rusia

Publicado por Joaquín Núñez 1 de octubre, 2025

Estados Unidos proporcionará inteligencia a Ucrania para poder lanzar misiles de largo alcance dentro del territorio de Rusia. Así lo informó The Wall Street Journal, en medio del estancamiento de las negociaciones para ponerle fin a la guerra entre los dos países de Europa. En las últimas semanas, Donald Trump se mostró frustrado por el comportamiento de su par ruso, Vladímir Putin.

"El presidente Trump aprobó recientemente que las agencias de inteligencia y el Pentágono ayuden a Kiev con los ataques. Funcionarios estadounidenses están pidiendo a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que proporcionen un apoyo similar, según estas fuentes. La ampliación del intercambio de información con Kiev es la última señal de que Trump está intensificando su apoyo a Ucrania, ya que sus esfuerzos por avanzar en las conversaciones de paz se han estancado", informaron desde el WSJ.

Las fuentes también remarcaron que será la primera vez desde el inicio de la guerra en que la Casa Blanca ayude a Ucrania a atacar "objetivos energéticos", como refinerías, oleoductos, centrales eléctricas y otras infraestructuras lejos de sus fronteras.

De acuerdo con el citado medio, la decisión se habría tomado incluso antes de que Trump apunte directamente contra Putin en su cuenta de Truth Social.

"Después de conocer y comprender a fondo la situación militar y económica de Ucrania y Rusia, y tras ver los problemas económicos que está causando a Rusia, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar todo el territorio ucraniano en su forma original. Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa y, en particular, de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción muy viable. ¿Por qué no? Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo fijo en una guerra que una potencia militar real habría ganado en menos de una semana. Esto no distingue a Rusia. De hecho, la hace parecer un 'tigre de papel'", escribió Trump a finales de septiembre, marcando por primera vez una clara distancia con la postura del líder ruso.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, se reunió recientemente con Trump durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la Ciudad de Nueva York. Según trascendió, el líder europeo le solicitó a Trump el envío de misiles tipo tomahawks. JD Vance aclaró que están analizando esta solicitud.