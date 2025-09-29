Moscú lanza una campaña militar para reclutar a 135.000 jóvenes

Publicado por Diane Hernández 29 de septiembre, 2025

(AFP) Rusia prevé llamar a filas este año a 135.000 hombres de entre 18 y 30 años, según un decreto firmado este lunes por el presidente Vladimir Putin para la convocatoria de otoño.

El ejército asegura que estos nuevos reclutas no serán enviados a Ucrania, país en el que Rusia lanzó una ofensiva a gran escala en febrero de 2022, sino que realizarán tareas auxiliares dentro del territorio ruso.

El servicio militar en Rusia, que dura un año, es obligatorio. La campaña de reclutamiento se organiza dos veces al año, una en primavera y otra en otoño. En la campaña de primavera 2025 se reclutaron 160.000 hombres y en la de otoño del año pasado 133.000.

Estos conscriptos se diferencian de los más de 300.000 reservistas movilizados para combatir en Ucrania y que ya cumplieron previamente con su servicio militar. Sin embargo, en el contexto de la guerra contra Ucrania, se han reportado varios casos de conscriptos que terminaron en el campo de batalla.

En agosto de 2024, Kiev afirmó haber capturado a conscriptos durante una ofensiva sorpresa en la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania.

En 2023, Rusia aprobó una ley que elevó la edad máxima de conscripción de 27 a 30 años y que está vigente desde el 1 de enero de 2024.