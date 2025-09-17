El Senado de Colombia declara al ‘Cártel de los Soles’ de Maduro como organización terrorista, alineándose con Washington y países aliados

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 16 de septiembre, 2025

El Senado de Colombia aprobó este martes una propuesta que califica al llamado Cártel de los Soles venezolano como una organización criminal transnacional y terrorista, en una votación que reunió 33 votos a favor y registró alrededor de 20 abstenciones, entre ellas varios legisladores del Pacto Histórico, el partido liderado por el presidente izquierdista, Gustavo Petro.

La medida deja en claro que la mayoría de la Cámara Alta colombiana se alinea con la postura de Estados Unidos y otros aliados regionales, que ya han sancionado y designado a la red del Cártel de los Soles como grupo terrorista, vinculando a altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro con dicha estructura criminal.

De hecho, en el último mes, la Administración Trump incluso elevó la recompensa por información que conduzca a la captura del dictador Maduro, cabecilla del Cártel de los Soles junto a su segundo al mando, Diosdado Cabello, también acusado por narcotráfico en EEUU. Asimismo, las Fuerzas Armadas estadounidenses ya han hundido un total de tres narcolanchas vinculadas al Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, banda criminal también vinculada a Maduro, según funcionarios estadounidenses.

En el debate parlamentario en Colombia, los promotores de la medida sostuvieron que la declaración responde al papel del grupo en el tráfico de drogas, el lavado de activos y el financiamiento de diversas estructuras criminales que afecta la región. Los legisladores colombianos también manifestaron la necesidad de mayor cooperación internacional para desarticular rutas y redes financieras articuladas por el régimen de Maduro.

“El Senado de la República exhorta al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, que honre los compromisos internacionales, asumidos por el Estado colombiano en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional”, se lee en la proposición, leída por el secretario general del Senado, Diego Alejandro González.

A pesar del amplio respaldo, la iniciativa no fue unánime: representantes del Pacto Histórico, agrupación de extrema izquierda, pusieron en duda la existencia formal del Cártel de los Soles y objetaron que el Congreso inste al presidente Petro a tomar decisiones de política exterior. Tras las críticas perpetradas por diversos congresistas de izquierda, se eliminó del texto un inciso que obligaba al presidente a ejecutar medidas concretas en consonancia con la proposición.

Las críticas de los legisladores del Pacto Histórico van en consonancia con lo expresado por el propio presidente colombiano Petro, quien ha rechazado públicamente la etiqueta del Cártel de los Soles designada por Washington y otros países de la región. Dicha discrepancia entre el Ejecutivo y el Congreso subraya la tensión política interna colombiana sobre cómo enfrentar la crisis de cultivos y tráfico de cocaína, justo después de que la Administración Trump decidiera descertificar a Colombia en su lucha contra el narcotráfico.

Según la Casa Blanca, Colombia, bajo el gobierno de Petro, ha “fallado notablemente” en sus obligaciones y compromisos para combatir el narcotráfico.

La tensión entre Washington y Bogotá se produce luego de que el propio Petro defendiera al régimen de Maduro y acusara a la Administración Trump y a otros países del hemisferio, bajo la etiqueta de “extrema derecha”, de querer realizar un cambio de régimen en Venezuela.

“El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela, lo controla la Junta del narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente medio”, dijo Petro.