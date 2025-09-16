Colombia detiene la compra de armas a EEUU tras el fin de su certificación como aliado antidrogas

Publicado por Diane Hernández 16 de septiembre, 2025

Este martes Colombia informó que detuvo la compra de armamento a Estados Unidos, en medio de las tensiones con su principal socio militar, en represalia a la decisión de Washington de retirarle la certificación como aliado antidrogas.

El gobierno izquierdista de Gustavo Petro tomó la decisión luego de que la Administración de Donald Trump considerara insuficientes los esfuerzos de Bogotá para frenar el narcotráfico. También dejó de reconocer al país sudamericano como socio en la guerra contra las drogas.

Fue el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, quien aseguró que "a partir de este momento" ya "no se le comprarán armas a Estados Unidos", en una entrevista con la emisora local Blu Radio.

De acuerdo al medio, la decisión se tomó en el marco de un consejo de ministros el lunes, donde Petro dio por terminada la "dependencia" de las fuerzas armadas colombianas de EEUU.

A pesar que EEUU eliminó al país sudamericano de la lista de naciones que luchan contra el narcotráfico mantuvo una exención de las sanciones que habrían provocado los más duros recortes a esa nación.

En 2023 las armas importadas desde EEUU representaron 1,2 millones de dólares, de acuerdo a los datos del centro independiente Observatorio de Complejidad Económica.

Desde 1986, el país del norte realiza una evaluación anual sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países -productores y distribuidores de drogas- a cambio de recursos. En el caso de Colombia, representa una ayuda de unos 380 millones de dólares anuales.

Entre 2000 y 2018 se entregaron al país sudamericano más de 10.000 millones de dólares, según el Congreso estadounidense, para fines militares, sociales y de erradicación de narcocultivos.

Es la primera vez desde 1996 que Washington descertifica a Colombia en su lucha antinarcóticos. Los otros países llevan años siendo señalados por las administraciones estadounidenses.

Es la primera vez desde 1996 que Washington descertifica a Colombia en su lucha antinarcóticos. Los otros países llevan años siendo señalados por las administraciones estadounidenses.

La nota alega que el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas letales a EEUU por parte del crimen organizado transnacional ha generado una emergencia nacional, incluyendo una crisis de salud pública en el país que sigue siendo la principal causa de muerte en estadounidenses de entre 18 y 44 años. Colombia se une a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela, países que, según el comunicado oficial del Departamento de Estado, han "fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses tanto en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico como en tomar las medidas requeridas" según la legislación estadounidense.

Comprar armas a otros países

El ministro Benedetti aseguró que Colombia buscará nuevos socios para adquirir armas y puso como ejemplo la reciente adquisición de una flota de aviones de combate a Suecia.

En 2024 Petro suspendió la compra de armamento a Israel por su ofensiva en Gaza.

Mientras tanto Colombia sostiene que continúa afectando a los grupos armados que se financian de la cocaína con decomisos y capturas. En lo que va de 2025, el país ha incautado 700 toneladas de cocaína y ha destruido la cifra récord de 4.570 laboratorios clandestinos, afirma el ministerio de Defensa colombiano.