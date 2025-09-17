Kash Patel confirma ante el Senado que hay pruebas sólidas de que Nicolás Maduro encabeza una organización terrorista

Publicado por Virginia Martínez 16 de septiembre, 2025

El director del FBI, Kash Patel, explicó este martes ante el Comité Judicial del Senado que el régimen de Nicolás Maduro estaría directamente implicado en el narcotráfico internacional y que existen pruebas sólidas de que funciona como una organización terrorista. Patel señaló que gran parte de la cocaína que llega a Estados Unidos tiene su origen en Venezuela y es trasladada a través de rutas en el Caribe.

Un Estado narcoterrorista

Durante la sesión, el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur y aliado cercano de Donald Trump, preguntó a Patel si Maduro estaba al frente de un estado narcoterrorista. El director del FBI respaldó esa afirmación al explicar que Venezuela es el punto de partida de gran parte de la cocaína que termina en territorio estadounidense, con escalas en países de tránsito como Haití.

Patel: “Perseguiremos a todos y cada uno de esos narcotraficantes”

Patel también subrayó que, aunque las operaciones para interceptar embarcaciones en el Caribe corresponden al Departamento de Defensa, tiene plena certeza de que Estados Unidos actúa con firmeza contra quienes intentan introducir drogas en su territorio.

“El destino final es Estados Unidos, y perseguiremos a todos y cada uno de esos narcotraficantes con la autoridad que tenemos”, afirmó.

Operativo militar

Las declaraciones de Patel se producen tras una operación que destruyó una embarcación vinculada a un cártel venezolano y dejó tres tripulantes muertos.

Trump describió la acción como un “segundo golpe cinético” contra las organizaciones criminales que intentan introducir drogas en territorio estadounidense y compartió un video que muestra el momento del ataque.