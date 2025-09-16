Trump asegura que EEUU eliminó tres embarcaciones venezolanas de drogas en total

Publicado por Virginia Martínez 16 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump dijo este martes que Estados Unidos eliminó tres embarcaciones en total frente a Venezuela. La información se conoció un día después de que el mandatario confirmó un segundo ataque estadounidense contra lanchas que presuntamente traficaban drogas en el Caribe.

"De hecho eliminamos tres embarcaciones, no dos, pero [ustedes] vieron dos", señaló Trump a periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado.

"Dejen de enviar drogas a Estados Unidos", declaró en respuesta a un periodista que le preguntó qué mensaje quería enviar al régimen de Nicolás Maduro.

El Gobierno estadounidense no proporcionó de inmediato más detalles sobre el lugar o la fecha exacta de este tercer ataque.