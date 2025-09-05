Trump y Zelenski conversaron sobre una “máxima protección” para los cielos ucranianos ante los bombardeos rusos

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump tuvo este jueves una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, en la que tuvieron como uno de sus puntos principales la “máxima protección” para el espacio aéreo de Ucrania, en un momento en el que el país de la Europa del Este continúa siendo bombardeado por el ejército ruso y con escasos avances durante las últimas semanas hacia un acuerdo de paz con el Kremlin que le ponga punto y final a la guerra.

A través de una publicación en su cuenta de X, Zelenski señaló que tanto él como Trump mantuvieron una conversación “detallada”, luego de la reunión de la llamada “Coalición de los Dispuestos” en la ciudad de París, y añadió que le propuso al líder republicano un nuevo formato para proteger los cielos de Ucrania que la Casa Blanca debería considerar. “Ante todo, hablamos de cómo impulsar la situación hacia una paz real. Discutimos diferentes opciones, y lo más importante es la presión, utilizando medidas contundentes, particularmente económicas, para forzar el fin de la guerra. La clave de la paz es privar a la máquina de guerra rusa de dinero, privarla de recursos”, dijo Zelenski.

“La presión sobre Rusia debe intensificarse”

En otra parte de su tuit, el presidente ucraniano comentó que resultaba crucial concretar una protección para “los cielos” de su país, para que Ucrania deje de estar vulnerable a los bombardeos de Rusia incluso para cuando materialice un acuerdo de paz entre las partes. “También hablamos sobre la máxima protección para los cielos de Ucrania. Hasta que llegue la paz, los ucranianos no deben estar a merced de los constantes ataques rusos. Los misiles y drones rusos no deben quitar vidas. Ucrania ha propuesto un formato para proteger nuestros cielos que Estados Unidos debe considerar”.

De igual forma, el presidente ucraniano destacó que en la reunión, en la cual participaron también varios de los principales líderes europeos, se discutió la disposición de cada país para contribuir a las garantías de seguridad para Ucrania. “Coordinamos posiciones y revisamos elementos de garantías de seguridad. Estoy agradecido con todos por entender que la principal garantía de seguridad es un ejército ucraniano fuerte. El apoyo a Ucrania debe incrementarse y la presión sobre Rusia debe intensificarse. Se están preparando las sanciones del 19º paquete de la UE. Japón también está trabajando en medidas de sanciones”, comentó Zelenski.